Umetnička direktorka Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Ana Pavlović, razrešena je funkcije, a ovim povodom oglasio se Ansambl Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.

Saopštenje Ansambla Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu povodom razrešenja umetničke direktorke Baleta Ane Pavlović prenosimo u celosti:

Povodom odluke Uprave Narodnog pozorišta o razrešenju Ane Pavlović sa mesta umetničke direktorke Baleta, ansambl Baleta Narodnog pozorišta smatra važnim da se obrati javnosti radi potpunijeg i tačnijeg razumevanja okolnosti u kojima je ova odluka doneta.

Želimo da naglasimo da je odluka uprave usledila nakon dugotrajnog procesa u kome su saslušani stavovi i iskustva članova ansambla, kao i nakon neposrednog uvida u način funkcionisanja Baleta u prethodnom periodu. Kao umetnici koji svakodnevno učestvuju u radu, stvaranju i realizaciji repertoara, smatramo da imamo profesionalnu i moralnu odgovornost da ukažemo na probleme koji utiču na kvalitet rada, razvoj ansambla i budućnost Baleta Narodnog pozorišta.

Ova odluka nije doneta ishitreno, niti pod bilo kakvim spoljnim uticajima, već kao rezultat stručne procene i potrebe za promenom u umetničkom vođenju Baleta. U pitanju je odluka koja proizlazi iz unutrašnjih potreba institucije i želje da se obezbede stabilni uslovi za dalji umetnički razvoj, jasno definisana vizija i unapređenje profesionalnih standarda.

Ansambl Baleta smatra da je uprava Narodnog pozorišta ovom odlukom pokazala spremnost da preuzme odgovornost i da uvaži glas umetnika koji čine osnovu i snagu ove kuće. Takav pristup doživljavamo kao čin brige za instituciju i njen dugoročni ugled, a ne kao čin bilo kakve druge prirode.

Koristimo ovu priliku da izrazimo zahvalnost Ani Pavlović na njenom dosadašnjem umetničkom radu i doprinosu Baletu Narodnog pozorišta, uz želju za uspeh u njenom daljem profesionalnom angažmanu.

Istovremeno, ansambl Baleta izražava punu podršku novom umetničkom direktoru i radu koji predstoji. Sa optimizmom gledamo na naredni period, verujući da će nova umetnička energija, otvorena komunikacija i jasna vizija doprineti jačanju ansambla, kvalitetu repertoara i afirmaciji Baleta Narodnog pozorišta u zemlji i inostranstvu.

Uvereni smo da nas u narednom periodu očekuje konstruktivan, posvećen i profesionalan rad, u interesu umetnosti, publike i institucije kojoj pripadamo.

Podsetimo, u prethodnom periodu došlo je do više promena na čelu nacionalnog teatra. Dugogodišnji upravnik Svetislav Bule Goncić otišao je u penziju, nakon čega je za vršioca dužnosti upravnika imenovan Dragoljub Bajić. Vlada Srbije je u junu za predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta imenovala Dragoslava Bokana.

