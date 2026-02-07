Slušaj vest

Novootkriveni crtež renesansnog vajara i slikara Mikelanđela Buonarotija, koji prikazuje skicu stopala, prodat je na aukciji kuće "Kristi" u Njujorku za 27,2 miliona dolara, čime je postao najskuplje Mikelanđelovo delo ikada prodato na aukciji.

Prethodni rekord za delo čuvenog umetnika Mikelanđela iznosio je 24,3 miliona dolara i postavljen je na aukciji "Kristi" u Parizu.

Mikelanđelov crtež stopala koji je prodat na aukciji za 27,2 miliona dolara Foto: Jam Press/Christie's / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kako navodi aukcijska kuća, crtež predstavlja pripremnu studiju za figuru libijske Sibile, koja se nalazi na plafonu Sikstinske kapele u Vatikanu. Održana je u Rokfeler centru i trajala je oko 45 minuta, uz učešće ponuđača u sali, putem telefona i onlajn.

Delo datira iz perioda između 1511. i 1512. godine, kada je Mikelanđelo radio na drugoj fazi oslikavanja čuvenog plafona Sikstinske kapele.

"Kristi" je ranije saopštio da je prodavac osoba koja živi na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država i koja je crtež nasledila od svoje bake. Prema navodima aukcijske kuće, vlasnik se prvobitno obratio aukcijskoj kući radi procene crteža.

Daljim istraživanjem utvrđeno je da je njegova baka bila potomak Armana Fransoa Luja de Mestrala de Sen-Saforena, švajcarskog diplomate u službi danskog dvora i jednog od najznačajnijih kolekcionara crteža i grafika u 18. veku. Taj podatak, zajedno sa stilskom i istorijskom analizom, doveo je do potvrde da je crtež autentično delo Mikelanđela, piše "srpska info", prenosi Mondo.

