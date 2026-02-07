Slušaj vest

Filmovi nominovani za brojne svetske nagrade, nosioci 12 nominacija za Oskara i nagrađeni na svetskim festivalima (Kan, Berlin, Venecija, San Sebastijan), biće premijerno prikazani publici u Beogradu u okviru dvodnevnog događaja FEST Intro, 25. i 26. februara 2026. u Sava centru, u susret predstojećem 53. Međunarodnom filmskom festivalu – FEST koji će se održati u oktobru 2026. godine. FEST Intro održava se pod sloganom “Izvinite na prekidu programa”.

Na programu će se naći filmovi: "Glas Hind Ražab" (25.02. u 18.30) nominovan za Oskara za najbolji međunarodni film, dobitnik nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu; "Sentimentalna vrednost" (25.02. u 20.30) sa 9 nominacija za Oskara u kategorijama za najbolji film, najbolji međunarodni film, najbolju režiju, najbolju glavnu glumicu, najboljeg sporednog glumca, najbolju sporednu glumicu za dve uloge, najbolji originalni scenario i najbolju montažu; dobitnik Gran Prija Festivala u Kanu; "Čarobnjak iz Kremlja" (26.02. u 18.00) nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji; "Plavi mesec" (26.02. u 21.00) nominovan za Oskara za najboljeg glavnog glumca i najbolji scenario; dobitnik Srebrnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu za najbolju sporednu mušku ulogu i dobitnik brojnih drugih nagrada. Ovo će biti ekskluzivna prilika da se film "Plavi mesec" pogleda u bioskopu.

Ulaznice za FEST Intro mogu se nabaviti onlajn na tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

FEST Intro održava se u tradicionalnom terminu kada se ranije održavao FEST sa ciljem da se obeleži višedecenijska tradicija ovog renomiranog festivala, a ceo događaj je u organizaciji Centra beogradskih festivala (CEBEF) uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada

Beograda. CEBEF je institucija koja se bavi organizovanjem događaja iz oblasti kulture već 11 godina, nastala iz Direkcije FEST-a, Jugokoncerta i BELEF Centra, čiji je direktan naslednik.

Informacije o filmovima

Glas Hind Ražab / Sawt Hind Rajab

25.2.2026. | 18:30

Sava Centar, Plava dvorana

Država: Tunis, Francuska, 2025.

Žanr: Drama

Trajanje: 89’

Režija i scenario: Kaouther Ben Hania

Uloge: Saja Kilani, Motaz Malhees, Amer Hlehel, Clara Khoury

Produkcija: Mime Films, Tanit Films



Sinopsis

29. januar 2024. godine. Volonteri Crvenog polumeseca primaju hitan poziv. Šestogodišnja devojčica zarobljena je u automobilu pod vatrom u Gazi i moli za spas. Dok pokušavaju da je zadrže na vezi, čine sve što mogu da do nje pošalju ambulantno vozilo. Njeno ime je bilo Hind Ražab.

NAPOMENA: Film je zasnovan na stvarnim događajima i hitnim pozivima koje je zabeležio Palestinski Crveni polumesec. Glasovi na telefonu su stvarni.

Sentimentalna vrednost / Affeksjonsverdi

25.2.2026. | 20:30

Sava Centar, Plava dvorana

Država: Norveška, Nemačka, Danska, Francuska, Švedska, UK, Turska / 2025.

Žanr: Drama

Trajanje: 133’

Režija: Joachim Trier

Scenario: Joachim Trier, Eskil Vogt

Uloge: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

Produkcija: Mer Film, Eye Eye Pictures, MK2 Productions



Sinopsis

Reditelj i scenarista Joakim Trijer predstavlja nam svoj novi film, porodičnu dramu o dve sestre povezane neraskidivom bliskošću i njihovom ocu koji iznenada ponovo postaje deo njihovog života, što otvara prostor za oproštaj i pomirenje. Agnes i Nora uspostavljaju odnos sa otuđenim ocem, harizmatičnim Gustavom, koji je nekada bio slavan reditelj. Gustav nudi Nori, pozorišnoj glumici, ulogu u svom novom filmu, za koji se nada da će mu doneti veliki povratak na scenu. Nora odbija ulogu i ubrzo saznaje da je njen lik poveren mladoj, ambicioznoj holivudskoj zvezdi. Neočekivano, dve sestre moraće da balansiraju između komplikovanog odnosa koji imaju sa ocem i američkom glumicom koja se našla u središtu njihovih složenih porodičnih odnosa.

Čarobnjak iz Kremlja / Le mage du Kremlin

26.2.2026. | 18:00

Sava Centar, Plava dvorana

Država: Francuska, SAD, 2025.

Žanr: Politički triler

Trajanje: 152’

Režija i scenario: Oliver Assayas

Uloge: Jude Law, Alicia Vikander, Paul Dano, Jeffrey Wright

Produkcija: Mime Films, Tanit Films



Sinopsis

Od vizionarskog reditelja Olivijea Asajasa, uz vrhunsku glumačku ekipu predvođenu Džudom Louom, Ališom Vikander i Polom Denom, dolazi film Čarobnjak iz Kremlja – napet i subverzivan politički triler o moći, strasti i manipulaciji, snimljen prema međunarodnom bestseleru Đulijana da Empolija, koji razotkriva uspon Vladimira Putina kroz oči njegovog najmisterioznijeg savetnika, Vadima Baranova. Rusija, početak devedesetih. Usred post-sovjetskog haosa, brilijantni mladić Vadim Baranov traži svoj put. Najpre umetnik, zatim producent reality programa, ubrzo postaje politički strateg u usponu jednog agenta KGB-a – Vladimira Putina. U samom središtu moći, Baranov oblikuje novu Rusiju, brišući granice između istine i laži, uverenja i manipulacije. Jedino je harizmatična Ksenija van njegove kontrole – žena koja ga mami da napusti opasnu igru. Godinama kasnije, nakon što se povukao u tišinu i tajnovitost, Baranov napokon progovara, otkrivajući mračne tajne režima čije je stvaranje sam pomogao.

Plavi mesec / Blue Moon

26.2.2026. | 21:00

Sava Centar, Plava dvorana

Država: SAD, Irska, 2025.

Žanr: Drama

Trajanje: 100’

Režija: Richard Linklater

Scenario: Robert Kaplow

Uloge: Ethan Hawke, Bobby Cannavale, Andrew Scott

Produkcija: Detour Filmproduction, Cinetic Media



Sinopsis

„Znaš kako u braku kažu: ‘u dobru i u zlu’? Mislim da sam, kada je moj život u pitanju, ušao u onaj deo ‘u zlu’ — i desilo se tako tiho da to nisam ni primetio.“ Film PLAVI MESEC Ričarda Linklejtera govori o legendarnom tekstopiscu Lorencu Hartu, koji se hrabro suočava sa budućnošću dok mu se profesionalni i privatni život raspadaju tokom večeri povodom premijere hit predstave njegovog bivšeg partnera Ričarda Rodžersa, „Oklahoma!“ Tokom 100 minuta, film se u realnom vremenu odvija kroz događaje u baru Sardi’s, u večeri 31. marta 1943. godine. To je meditacija o prijateljstvu, umetnosti i ljubavi, ispričana kroz bogatu galeriju pisaca, glumaca i muzičara, prijatelja i štićenika — povorku već slavnih i onih koji će to tek postati. Do kraja te večeri, Hart će se suočiti i sa svetom koji je rat nepovratno promenio, kao i sa naizgled nedostižnom mogućnošću ljubavi.

