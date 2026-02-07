Slušaj vest

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) saopštilo je danas da je najznačajnija glumačka nagrada u zemlji Dobričin prsten za 2025. godinu, pripala istaknutoj umetnici Gordani Đurđević Dimić.

Ovim prestižnim priznanjem, novosadska glumica upisala se u istoriju srpskog teatra kao 38. laureat ove nagrade.

Foto: Petar Aleksić

Odluku je danas, 7. februara 2026. godine, jednoglasno doneo stručni žiri u eminentnom sastavu: Anita Mančić, predsednica, Jasna Đuričić i Bogdan Diklić.

Bogdan Diklić prima Dobričin prsten

1/7 Vidi galeriju Bogdan Diklić prima Dobričin prsten Foto: Milos Tesic/ATAImages

Iz Udruženja navode da će datum i mesto svečanog uručenja Dobričinog prstena Gordani Đurđević Dimić biti naknadno određeni i saopšteni javnosti.

Foto: Boris Katančević

Gordana Đurđević Dimić, diplomirala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1985. u klasi Branka Pleše te je odmah zauzela istaknuto mesto u dramskom ansamblu Srpskog narodnog pozorišta, u kom je ostvarila veliki broj uloga. Ali ne samo u svojoj matičnoj kući, već i u brojnim pozorištima širom zemlje, kao i na filmu i televiziji, pa je tako zapažene uloge imala u seriji „Vratiće se rode“, „Besa“, filmovima „Montevideo, bog te video“, „Jesen stiže dunjo moja“, „Bilo jednom u Srbiji“ i brojnim drugim.

Višestruko nagrađivana dramska umetnica, dobitnica je čak šest godišnjih nagrada Srpskog narodnog pozorišta, krase je dve Sterijine nagrade, nagrada „Žanka Stokić“ kao jednoj od najistaknutijih glumica srpskog pozorišta, ličnosti koja je obeležila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom ličnošću i bogatstvom izraza, Nušićeva nagrada za životno delo u Smederevu, nagrada za glumca komičara i njegovo ukupno umetničko delo...

Bonus video: Boris Isaković prima Dobričin prsten