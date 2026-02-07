Slušaj vest

Na Superstar kanalu ovog vikenda gledaoci će imati priliku da isprate veliko finale serije "Zvaćeš se Varvara". Priča nastala iz pera Miloša Radovića i producenta Lazara Ristovskog, koja je od prve epizode izazvala snažne reakcije publike, zatvara svoje poglavlje poslednjim epizodama. Jednu od upečatljivijih uloga tumači Nikola Pejaković, koji igra doktora Savu:

- Njega ljudi nekad vide, a nekad ne. Deca ga vide uvek.

Njegov lik posebno dolazi do izražaja u jednoj od najpotresnijih scena serije - sceni samoubistva oca teško bolesnog dečaka, kojoj doktor Sava prisustvuje.

- To je čovek koji ne može da izdrži pritiske i tugu, a ja sam svedok tog čina - kaže glumac.

Pejakovića je ovom projektu, kako ističe, privukla upravo humanost junaka kojeg igra.

- Sava je lik koji zaista pomaže toj deci, razume njihovu bol, njihov problem i pokušava da nađe rešenje, da nađe lek. To je ono što me je privuklo.

Pejaković dodaje da je "Zvaćeš se Varvara" serija koja se tematski izdvaja od onoga što se danas najčešće gleda.

- Mislim da je tema drugačija od ovih koje inače sada gledamo. Miloš Radović je moj prijatelj i dobar pisac, i on je baš tu izvukao emociju - zaključuje Pejaković.