Poslednja epizoda hit serije "Radio Mileva" emitovana je sinoć na RTS-u, a emotivne scene rastužile su obožavatelje ovog televizijskog projekta nakon šest uspešnih sezona.

Stanari Rankeove 12 na Vračaru su se u poslednjim epizodama borili protiv rušenja zgrade na koje se nameračio investitor Gojko, koga u seriji igra Dragan Marinković Maca, a baš u poslednjoj sceni videli smo bagere koji dolaze da sruše zdanje u kome živi ovaj simpatični komšiluk.

U poslednjoj epizodi "Radio MIleve" tema je bila i lep događaj - svadba Natalije i Mikice, koja je bila upriličena u čuvenom kafiću "Tavolino" koji se nalazi u zgradi.

Mileva saznaje da je Gojko obmanuo stanare i definitivno planira da ruši zgradu, što se i obistinilo. Gojko je došao ispred ulaza s planom da ruši.

Stanari su u poslednjoj sceni napravili živi zid i svojim telima branili zgradu. Gojko je apelovao da se Mileva i ostatak ekipe skloni. Ali oni su ostali nepomični.

Poslednja epizoda se tada prekinula, tako da smo na kraju ostali uskraćeni da saznamo da li je zgrada ipak srušena ili su stanari uspeli da je sačuvaju.

Olga Odanović tumačila glavnu ulogu

Olga Odanović tumačila je glavnu ulogu u seriji "Radio Mileva", a nedavno je govorila tome kako je izgledalo snimanje.

- Nije na svakom setu isto. Na “Radio Milevi” je zaista posebna atmosfera i neka radost koja vlada i kada vam je teško i kada ste po ceo dan, dođe neko od kolega, Nikola, Anđelka, Cvele i sve zaboravite. Nije glumcima uvek bajno i sjajno. Ova serija jeste jedan od projekata koji su retki. Takvu atmosferu sam imala jedino na snimanju serije “Selo gori, a baba se češlja”. Cela ekipa, apsolutno svi iz “Radio Mileve” imaju neverovatnu energiju. Meni je ovaj projekat vratio veru i u posao. Nikad neću u penziju i radiću koliko god budem mogla - rekla je Olga.

