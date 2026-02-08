Slušaj vest

Poslednja epizoda hit serije "Radio Mileva", emitovana je sinoć na RTS-u, te se nakon šest uspešnih sezona publika oprostila od televizijskog projekta koji je gledala cela porodica.

Kako je svakog dana termin od 20 sati na Prvom programu RTS-a rezervisan za domaći serijski program, publika će od nedelje, 8. februara, moći da gleda novu reprizu kultne domaće serije "Selo gori, a baba se češlja", stoji u programskoj šemi.

Poslednja epizoda serije "Radio Mileva"

Stanari Rankeove 12 na Vračaru su se u poslednjim epizodama borili protiv rušenja zgrade na koje se nameračio investitor Gojko, koga u seriji igra Dragan Marinković Maca, a baš u poslednjoj sceni videli smo bagere koji dolaze da ruše zdanje u kome živi ovaj simpatični komšiluk.

U poslednjoj epizodi "Radio MIleve" tema je bila i lep događaj - svadba Natalije i Mikice, koja je bila upriličena u čuvenom kafiću "Tavolino" koji se nalazi u zgradi.

Dragan Marinković Maca kao investitor Gojko u seriji Radio Mileva Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS Prikazuje

Mileva saznaje da je Gojko obmanuo stanare i definitivno planira da ruši zgradu, što se i obistinilo. Gojko je došao ispred ulaza s planom da ruši.

Stanari su u poslednjoj sceni napravili živi zid i svojim telima branili zgradu. Gojko je apelovao da se Mileva i ostatak ekipe skloni. Ali oni su ostali nepomični.

Poslednja epizoda se tada prekinula, tako da smo na kraju ostali uskraćeni da saznamo da li je zgrada ipak srušena ili su stanari uspeli da je sačuvaju.

Olga Odanović tumačila glavnu ulogu

Olga Odanović tumačila je glavnu ulogu u seriji "Radio Mileva", a nedavno je govorila tome kako je izgledalo snimanje.

Olga Odanović u seriji Radio Mileva Foto: Nira produkcija

- Nije na svakom setu isto. Na “Radio Milevi” je zaista posebna atmosfera i neka radost koja vlada i kada vam je teško i kada ste po ceo dan, dođe neko od kolega, Nikola, Anđelka, Cvele i sve zaboravite. Nije glumcima uvek bajno i sjajno. Ova serija jeste jedan od projekata koji su retki. Takvu atmosferu sam imala jedino na snimanju serije “Selo gori, a baba se češlja”. Cela ekipa, apsolutno svi iz “Radio Mileve” imaju neverovatnu energiju. Meni je ovaj projekat vratio veru i u posao. Nikad neću u penziju i radiću koliko god budem mogla - rekla je Olga.

Nakon teškog perioda za vreme pandemije koronavirusa, Olga je otkrila da je rola Mileve u seriji "Radio Mileva" nju spasila:

Olga Odanović Foto: Goran Srdanov

- Ovaj period snimanja je izlečio moju dušu. Mene je “Radio Mileva” spasila. Nisam gledala televiziju, vesti, čitala novine, samo sam se radovala sledećem snimajućem danu. Drugačije je nego u pozorištu jer je teško kada glumac izgubi kontinuitet rada na sceni. Pozorište je jedna dispciplina, potreban je trening, morate da budete u kondiciji, traži psihofizičku snagu, a sad primećujem da nemam kondiciju, istakla je tada.

U razgovoru za TV Ekran dramska umetnica se osvrnula i na veliki uspeh serije kod publike i pozitivne reakcije na svaki kadar koje prate celu ekipu.

Olga Odanović Foto: Nemanja Nikolić

- Ona nas vraća i podseća na neko lepo vreme kada su svi stanovi bili otključani, a komšije razmenjivale ono što umese i spreme. I uvek u svakoj zgradi postoji neko kao što je ovde Marko Gvero. Neko kao član porodice, hausmajstor koji zapravo ništa ne popravlja, ali je tu za priču i razgovor - rekla je Olga.

Olga Odanović glumi i u seriji "Selo gori, a baba se češlja"

Jedna od najvoljenijih uloga Olge Odanović je uloga Zlatane, koju je igrala u seriji "Selo gori, a baba se češlja", reditelja i glumca Radoša Bajića. U nekoliko navrata glumica je otkrila da je malo falilo da tu ulogu odigra neko drugi.

- Dvadesetak godina sam radila u pozorištu. Ulogu koju mi je Radoš Bajić namenio u seriji sam isprva odbila. Mislila sam da je to toliko daleko od mene, da ja to neću moći - otkrila je glumica, pa se dotakla i Mande, koji joj je u seriji bio muž Milašin.

- Ja sam sa Mandom delila hiljade i hiljade kadrova, pre svega u ovoj seriji Radoša Bajića. To je bila jedna interesantna priča, pre nego što smo dobili uloge uopšte. Na prvo čitanje ja sam Radošu vratila tekst, jer sam smatrala da to nije za mene - rekla je glumica i dodala:

Olga Odanović Foto: Nemanja Nikolić

- Zaista sam mislila tako kad sam pročitala. Nekako sam iz prvog čitanja videla da je u pitanju mentalitet, nije lako igrati mentalitet. Morate dobro da poznajete taj svet, tu seosku sredinu, a pošto je Radoš iz tog kraja, odnosno iz Medveđe, on je zato to tako dobro napisao - zaključila je Olga.

Glumica je jednom prilikom otkrila kako ju je Radoš Bajić ubedio da ipak prihvati ulogu:

Olga Odanović Foto: Nemanja Nikolić

- Volim da kažem da je Radoš napisao elegiju o srpskom selu, mislim da je to vrlo značajan tekst. I ja vratim ulogu. Međutim, vidim oni ne počinju da snimaju mesec, dva, tri. U maju me ponovo pozove, a prošlo je šest, sedam meseci... Kaže Radoš: "Olga, mi smo ipak odlučili ponovo. Ja sam sada napravio tu neku konstelaciju, Manda, Okanović i ti da budete porodica, da vidimo kako funkcioniše, da se pozabavimo govorom, da pričamo, da ja vama kažem nešto o tim ljudima" - rekla je Olga gostujući na "K1" televiziji.

