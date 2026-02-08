Slušaj vest

U Srbiju stiže jedna od najpoznatijih balerina našeg vremena Marijanela Nunjez, saznaje Kurir. Ona u Novi Sad dolazi na poziv Aje Jung, direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, a povod za dolazak je premijera baleta "Žizela", koji postavlja Aleksandar Antonijević.

Koreograf svetskog glasa

Marijanela Nunjez je neprikosnovena internacionalna baletska zvezda, koja je ujedno upisana u istoriju londonskog Kraljevskog baleta kao najmlađa prvakinja ove prestižne trupe. Za svoj rad je ovenčana najznačajnijim nagradama, među kojima je i "Olivije" za izuzetan doprinos umetničkoj igri. Nunjezova će na Velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta nastupiti s Patrisiom Reveom, zvezdom kubanskog baleta i umetnikom koga su svetski mediji nedavno najavili kao novog prvaka londonskog Kraljevskog baleta.

Koreografiju baleta "Žizela" za Balet Srpskog narodnog pozorišta uradio je Aleksandar Antonijević, umetnik izuzetne internacionalne karijere, koji se na poziciji prvaka Nacionalnog baleta Kanade zadržao više od dve decenije. Kostime je osmislio profesor scenskog kostima Zoran Dobrić, koji svoju uspešnu karijeru već godinama gradi na najprestižnijim školama u Njujorku, a učestvovao je na brojnim izložbama i modnim revijama i pojavio se naslovnim stranama najpoznatijih časopisa u Americi. Poseban kuriozitet nove "Žizele" jeste scenografija, koju osmišljava tim vizuelnih umetnika iz Toronta, a koja podrazumeva savremena dostignuća u ovoj oblasti.

Sastanak v. d. upravnika SNP-a Dragane Milošević i delegacije Narodne Republike Kine Foto: Marija Erdelji



Već i same pripreme baleta "Žizela" prati izuzetan publicitet u svetu. Za predstavu su zainteresovani vodeći svetski kritičari i mediji, a Aleksandar Antonijević je već dao brojne intervjue u Srbiji i svetu kako bi najavio ovu predstavu.

- Ovaj balet sam odigrao bezbroj puta, na različitim scenama i s divnim partnerkama. Radujem se što mogu da prenesem svoje znanje mladim igračima, ali i što sam prvi put nakon mnogo godina dobio priliku da radim u zemlji u kojoj sam se rodio i završio baletsko školovanje - ispričao je Antonijević novinarima.

Potvrda

Za komentar smo pozvali i Aju Jung.

Foto: Marko Mihajlović



- Dolazak Marijanele Nunjez i Patrisija Revea za mene lično jeste znak da je novosadski ansambl postao deo svetske baletske porodice, i da slavni umetnici žele da podrže naše napore i viziju. Verujem u ozbiljan rad i dobru energiju - rekla nam je kratko Aja Jung.

Balet "Žizela" će premijerno biti izveden 28. marta u Srpskom narodnom pozorištu (SNP).