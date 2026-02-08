Slušaj vest

Najdugovečnija i najgledanija domaća igrana serija "Igra sudbine" ulazi u novu sezonu pod nazivom "Ljubav nakon greha", koja premijerno startuje u utorak, 10. februara, u 20 časova na televiziji Prva.

Nakon punih šest godina emitovanja, tokom kojih neprekidno drži rekorde gledanosti i ostaje jedna od najuticajnijih domaćih TV produkcija, "Igra sudbine" i u novoj sezoni donosi prepoznatljivu kombinaciju intriga, snažnih emocija, dinamike, ali i likove koje publika bezrezervno voli.

Foto: Marko Arsić

Pored već uigrane glumačke ekipe, koju čine Luka Raco, Nina Mrđa, Tamara Belošević, Sandra Bugarski, Vladan i Kristina Savić, Slobodan Ćustić, Iva Štrljić, Strahinja i Mia Mitić, kao i brojni drugi dobro poznati junaci serije, nova sezona donosi i značajna osveženja. U seriju ulaze novi glumci: Jovan Dabović, Bogdan Bogdanović, Una Lučić, Ana Bartoli, Tijana Biočanin, Duško Premović, Ksenija Grubar, Lea Konstantinović i Nikola Jezdić, koji će dodatno zakomplikovati odnose i uneti novu energiju u već bogat svet "Igre sudbine".

Foto: Marko Arsić



- Iza nas je magičnih šest godina i svi smo uvereni da je ovo tek prvi ciklus. Siguran sam da ćemo se družiti još minimum šest godina. Nova sezona "Ljubav nakon greha", bez lažne skromnosti, verujem da će biti najbolja do sada. Uveli smo deset novih glumaca, ekipa je osvežena, a pred publikom je sezona puna preokreta, emocija, snažnih priča i još mnogo iznenađenja. Siguran sam da će gledaoci u narednom periodu dobiti sadržaj koji će ih istinski držati u iščekivanju iz večeri u veče. Posebnu zahvalnost dugujemo televiziji Prva, koja kontinuirano podržava ceo tim i veruje u ovaj projekat - izjavio je Nikola Burovac, producent serije.

Posebnu pažnju publike izazvaće povratak Nade, jednog od omiljenih likova serije, koju ponovo tumači Milica Tomašević. Njen povratak otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Foto: Marko Arsić

- Povratak u "Igru sudbine" za mene je emotivan i uzbudljiv. Nada će se sigurno vratiti drugačija, snažnija, ali i s teretom svega što je prošla. Izvesno je da će pred njom biti teških odluka, susreta iz prošlosti i situacija koje će je staviti na ozbiljna iskušenja. Radujem se što ponovo imam priliku da ispričam njenu priču i verujem da će publika osetiti sve nijanse njenog povratka - izjavila je Milica Tomašević.

Milica Tomašević Foto: A. Krstović/PRVA, TV Prva/Aleksandar Krstović

Nova sezona serije "Igra sudbine - Ljubav nakon greha" premijerno se emituje od utorka, 10. februara, u 20 časova, na televiziji Prva i nastavlja da potvrđuje status najdugovečnije i najgledanije domaće telenovele, koja već šest godina bez premca osvaja publiku širom Srbije.