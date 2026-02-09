Slušaj vest

Radmila Savićević, koja je rođena 8. februara, pre tačno sto godina, bila je jedna od najvećih i najvoljenijih glumica domaće scene, a replike koje je izgovarala u kultnim serijama i filmovima i danas se citiraju. Iako je uživala ogroman ugled i popularnost, ostala je skromna i prizemna, što su godinama kasnije potvrdili ljudi koji su je najbolje poznavali u svakodnevnom životu – njene komšije.

Iza javne slike slavne glumice krio se boemski, ali jednostavan život, ispunjen toplinom, radom i običnim ritualima. Kakva je čuvena Riska bila van kamera, otkrile su svojevremeno komšije iz zgrade u kojoj je živela, ali i žena koja je kasnije kupila njen stan.

U galeriji pogledajte fotografije Radmile Savićević:

1/8 Vidi galeriju Neke od uloga Radmile Savićević Foto: Printscreen/RTS, Printscreen

Otimali se za stan

Žena koja je kupila Radmilin i Božin stan ispričala je kako je izgledao prostor nakon njihove smrti i s kakvim se bizarnim situacijama susretala.

"Znala sam u čiji stan ulazim. Njen muž je živeo godinu dana posle njene smrti, pa je sve bilo zapušteno i neodržavano. Živim ovde 15 godina. Njegova familija, oni su prodali taj stan. On je bio 3/4 vlasnik, a Rada 1/4. Iza šporeta nikad sređivano nije. Bilo je četiri vrste pločica u kupatilu, nisam ništa sačuvala. Bile su debele zavese u kuhinji, i to sam sklonila. Oni su živeli boemskim životom i ona ima jako lepu priču, ali vam moram priznati da je bilo hrpa ljudi koji su hteli da budu njena deca, lagali su okolo. Pojavljivali su se na moja vrata, jedna žena je došla i rekla da je njena ćerka i kako su je dali kroz prozor. Htela je da uzme deo stana. Svašta je bilo", otkrila je žena u čijem vlasništvu je Radmilin i Božin stan.

Radmila Savićević Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Glumičin komšiluk je istakao da je Rada bila veoma vredna i prava domaćica.

"Ona je bila jedno divno, neposredno stvorenje. Družila se sa svim komšijama, bila je veoma ljubazna. Ona je obožavala našeg psa, pa smo muž i ja često svraćali ovde kod nje na kaficu. Sprijateljili smo se, ali nismo bile baš bliske. Ona je sa suprugom jako lepo živela, lepo su se slagali. Išli su svaki dan na kaficu. Dešavalo se i da su često ovde u zgradi stakla prljava, a ona bi uzela da čisti i pere. Ma divna jedna žena, pedantna, uvek raspoložena, nemam reči za nju", rekla je jedna baka iz zgrade, ističući da je Rada uvek bila nasmejana:

Foto: Printscreen

"Često je umela da zbija šale, a ovde smo je zvali majka Vuka ili Rada. Uvek je bila jedno mirno, ljubazno stvorenje. I ona i njen Boža. Ovde je u zgradu često dolazio i Žika Milenković, koji je bio njihov kum, pa su mnogi mislili da i Žika ovde živi."

Komšinica Vesna se sa osmehom sećala Radmile, govoreći o njoj kao o ženi iz naroda sa manirima dame.

Foto: RTS promo

"Ona je bila u prizemlju, ja na prvom spratu. Kako sam ušla u tu zgradu, upoznala sam je, u toj zgradi sam se udala. Svi smo je zvali majka Vuka. Moji prozori su gledali na njenu kuhinju. Majka Vuka ja volela puno da kuva, ali i puno da jede. Imala je divnog supruga koji je uvek bio miran i staložen, a ona puna energije. Bila je divna komšinica, svi su je voleli, bila je potpuno prirodna i normalna. U 'Srećnim ljudima' ona je bila baš onakva kakvu je mi znamo, ništa ona tu nije glumila (smeh). Sećam se da je moja ćerka imala 3-4 godine, a Rada ju je obožavala i kad god bi je srela, ona bi joj dala bombonicu ili čokoladicu", rekla je ona dodajući da je glumica uvek i svugde išla peške, te da je vukla kese sa pijace

Video: Desimir Stanojević i Radmila Savićević pevaju