Prvak Jovica Begojev je novi umetnički direktor Baleta Narodnog pozorišta, saznaje Kurir. On će na ovoj poziciji zameniti Anu Pavlović, kojoj je istekao četvorogodišnji mandat.

Jovica Begojev Foto: Promo Narodno pozorište u Beogradu

Begojev je rođen 19. avgusta 1983. godine. Baletsku školu završio je 2001. godine u Novom Sadu, u klasi Vere Fele i Dragana Jerinkića. Odmah po završetku škole dobio je angažman u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, u kojem ubrzo postaje solista. Član Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu postaje 2005, a pre nekoliko godina obeležio je 20 godina rada. Povodom promena oglasio se ansambl Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.

- Koristimo ovu priliku da izrazimo zahvalnost Ani Pavlović na njenom dosadašnjem umetničkom radu i doprinosu Baletu Narodnog pozorišta, uz želju za uspeh u njenom daljem profesionalnom angažmanu. Istovremeno, ansambl Baleta izražava punu podršku novom umetničkom direktoru i radu koji predstoji. Sa optimizmom gledamo na naredni period, verujući da će nova umetnička energija, otvorena komunikacija i jasna vizija doprineti jačanju ansambla, kvalitetu repertoara i afirmaciji Baleta Narodnog pozorišta u zemlji i inostranstvu. Uvereni smo da nas u narednom periodu očekuje konstruktivan, posvećen i profesionalan rad u interesu umetnosti, publike i institucije kojoj pripadamo.

Dragoljub Bajić Foto: Nemanja Nikolić





Podsetimo, u prethodnom periodu došlo je do više promena na čelu nacionalnog teatra. Dugogodišnji upravnik Svetislav Bule Goncić otišao je u penziju, nakon čega je za vršioca dužnosti upravnika imenovan Dragoljub Bajić. Vlada Srbije je u junu za predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta imenovala Dragoslava Bokana.