Na čelo Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu dolazi prvak kuće: On će zameniti Anu Pavlović i ima podršku kolega
Prvak Jovica Begojev je novi umetnički direktor Baleta Narodnog pozorišta, saznaje Kurir. On će na ovoj poziciji zameniti Anu Pavlović, kojoj je istekao četvorogodišnji mandat.
Begojev je rođen 19. avgusta 1983. godine. Baletsku školu završio je 2001. godine u Novom Sadu, u klasi Vere Fele i Dragana Jerinkića. Odmah po završetku škole dobio je angažman u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, u kojem ubrzo postaje solista. Član Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu postaje 2005, a pre nekoliko godina obeležio je 20 godina rada. Povodom promena oglasio se ansambl Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.
- Koristimo ovu priliku da izrazimo zahvalnost Ani Pavlović na njenom dosadašnjem umetničkom radu i doprinosu Baletu Narodnog pozorišta, uz želju za uspeh u njenom daljem profesionalnom angažmanu. Istovremeno, ansambl Baleta izražava punu podršku novom umetničkom direktoru i radu koji predstoji. Sa optimizmom gledamo na naredni period, verujući da će nova umetnička energija, otvorena komunikacija i jasna vizija doprineti jačanju ansambla, kvalitetu repertoara i afirmaciji Baleta Narodnog pozorišta u zemlji i inostranstvu. Uvereni smo da nas u narednom periodu očekuje konstruktivan, posvećen i profesionalan rad u interesu umetnosti, publike i institucije kojoj pripadamo.
Podsetimo, u prethodnom periodu došlo je do više promena na čelu nacionalnog teatra. Dugogodišnji upravnik Svetislav Bule Goncić otišao je u penziju, nakon čega je za vršioca dužnosti upravnika imenovan Dragoljub Bajić. Vlada Srbije je u junu za predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta imenovala Dragoslava Bokana.