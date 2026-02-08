Slušaj vest

Prvom programu RTS-a ove subote emitovala poslednja epizoda serije „Radio Mileva". Publici je scena na kraju posebno izazvala emocije. Gledaoce je mnogo zaintrigiralo da li če doći do njenog nastavka.

Ekipa serije navodi da je najveća čar u tek završenoj sezoni bila saradnja sa decom. A koji su dalji tokovi, nisu hteli mnogo da otkrivaju – ali dovoljno da pobude maštu.

„Pojavljuju se likovi neki koji su se već pojavljivali, pa nam se vraćaju u seriju, ali imamo jedno jako lepo iznenađenje, ja vam neću otkriti koje je, ali baš onako svi smo ponosni i srećni što se to desilo“, rekla je Olga Odanović za RTS.

„Cvetina bolna tačka je njeno dete, njen sin, koji će da ode, pa će ona da pati, pa će zbog toga imati razne, kako da kažem, peripetije. Pa selidbe, malo kod Mileve, malo ovamo, malo onamo, da ne otkrivam priču. Uglavnom, i Mileva i Cveta se grčevito drže za tu svoju decu”, kaže Dara Džokić, glumica, koja tumači lik Cvete.

Reditelj je dodatno zagolicao maštu nagovestivši da postoji mogićnost da do nastavka ipak dođe:

Ja shvatam da je i nama koji radimo žao, naravno sve se mora završiti, sve mora imati svoj kraj, ali ja nikako ne bih stavio neku debelu tačku na jednu ovakvu seriju koju ljudi ovoliko vole”, dodao je reditelj Filip Čolović.

Već sedam sezona Radio Mileva neprekidno mami osmehe gledaocima preko malih ekrana.

Poslednja epizoda serije "Radio Mileva"

Stanari Rankeove 12 na Vračaru su se u poslednjim epizodama borili protiv rušenja zgrade na koje se nameračio investitor Gojko, koga u seriji igra Dragan Marinković Maca, a baš u poslednjoj sceni videli smo bagere koji dolaze da ruše zdanje u kome živi ovaj simpatični komšiluk.

U poslednjoj epizodi "Radio MIleve" tema je bila i lep događaj - svadba Natalije i Mikice, koja je bila upriličena u čuvenom kafiću "Tavolino" koji se nalazi u zgradi.

Mileva saznaje da je Gojko obmanuo stanare i definitivno planira da ruši zgradu, što se i obistinilo. Gojko je došao ispred ulaza s planom da ruši.

Stanari su u poslednjoj sceni napravili živi zid i svojim telima branili zgradu. Gojko je apelovao da se Mileva i ostatak ekipe skloni. Ali oni su ostali nepomični.

Poslednja epizoda se tada prekinula, tako da smo na kraju ostali uskraćeni da saznamo da li je zgrada ipak srušena ili su stanari uspeli da je sačuvaju.