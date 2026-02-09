Slušaj vest

Glumac Nebojša Glogovac napustio nas je pre osam godina, a za sobom je ostavio ceo region u suzama. Ko god da ga je poznavao o Glogiju je uvek imao reči hvale, a svi su ga upamtili kao jednostavnog i dobrog čoveka.

Iza sebe je ostavio i neutešnu porodicu, sinove Gavrila, Miloša i ćerku Sunčicu.

Glumac Nebojša Glogovac karcinom pluća na veliku žalost otkrio je u podmukloj fazi, i nije uspeo da se izbori sa bolešću. 9. februara 2018. godine preminuo je u 49. godini. Glogovac za samo dva meseca izgubio je bitku. Agresivan kancer pluća koji se "rodio" u njegovim plućima, brzo je matastazama napao i njegovu jetru zbog čega nije mogao da se operiše uprkos svim naporima lekara.

Emotivna poruka udovice

Udovica barda domaćeg glumišta Milica Glogovac godinama se nakon preranog napuštanja njenog supruga suočava sa sa sopstvenim bitkama, iako je to veoma retko za javnost.

Na godišnjicu smrti Milica je objavila i emotivnu poruku uz fotografiju glumca:

Objava Milice Glogovac 8 godina od smrti Nebojše Glogovca Foto: Printscreen/Instagram/laperiodistaindependiente

- 8 godina nedostajanja nosim sve što imam i što nemam, prodajem tvoje fore uvek lošije nego ti. Voim ovu sliku ali svaku volim. Ovaj dan ne volim, al ga umem i razumem i umem opet da živim. Obradovalo bi te to - napisala je Milica Glogovac uz pesmu Nik Kejva "Into my arms".

"Tata neće doći"

Milica je u svojoj ispovesti jednom prilikom ispričala kako je naslednici saopštavala da njenog oca više nema i da nikada neće doći.

- Kada se sve to dogodilo, Sunčica je bila jako mala i tek je formulisala rečenice. Ali jasno je pitala, jedna od prvih rečenica koju je formulisala bila je kada je njega tražila - iskreno je započela svoju ispovest Milica Glogovac za Novu i dodala.

- Potražila sam stručnu pomoć i apelujem na sve ljude da kada se osete nesigurnim potraže pomoć psihologa.

Ona je tada sa medijima podelila i savet koji je dobila od psihološkinje, a koji joj je mnogo značio, a njene reči ostavile su mnoge sa knedlom u grlu.

- Ja sam razgovarala sa jednom divnom psihološkinjom i ona mi je rekla jednu rečenicu, koju sam ja sebi izgovarala kao neku mantru, a to je da deci treba reći "istinu prilagođenu njihovom uzrastu". Dakle, nikada je nisam lagala i govorila joj da će tata doći, a neće. Kako je rasla učila je da sve to prihvata kao sastavni deo života. Dakle, samo otvoreno i istina prilagođena njenom uzrastu - rekla je Milica i otkrila šta je tačno Sunčici govorila na njeno pitanje "gde je tata i kada će doći".

- Tata nije tu, neće doći. Da li želiš da gledamo slike? - odgovorila je.

