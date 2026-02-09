Slušaj vest

Na društvenim mrežama Župe Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika osvanuo je poziv na bojkot filma "Svadba".

U objavi su naveli kako film, koji obara rekorde širom regiona, vređa najveće i najvažnije hrišćanske vrednosti.

"S tugom sam doživeo objavu da se tzv. romantična komedija 'Svadba' prikazuje i u našem gradu. Film koji ovih dana 'osvaja' publiku širom regiona na tužan, ružan i jadan način vređa najveće i najvažnije vrednosti jedne religije – konkretno hrišćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja. Krv Hristova koja je prolivena za spasenje naših duša postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdancije i igre", početak je poduže objave na Fejsbuk nalogu Župe Uzašašća Gospodinova Novi Travnik.

"Crkva je kroz istoriju bila nositeljka i čuvarka umetnosti uvek poštujući slobodu umetnosti pozivajući na odgovornost kao stvarnost slobode. Nažalost, danas postajemo svedoci da je slobode previše, a odgovornosti malo ili je uopšte nema. Kakva je to sloboda koja vređa tuđe temeljne verske istine? Gde je odgovornost? Sloboda umetničkog izražavanja važna je i nužna za svako zdravo društvo jer umetnost treba da postavlja pitanja, podstiče razmišljanje i govori o stvarnosti."

Dalje navode:

''Međutim, sloboda ne isključuje odgovornost.Umetnost koja svesno vređa ili banalizuje verska uverenja velikog broja ljudi ne doprinosi dijalogu, nego produbljuje podele. Moguće je stvarati snažna, kritična i savremena umetnička dela bez psovki, vređanja svetinja ili omalovažavanja tuđe vere. Poštovanje prema verskim osećanjima ne znači cenzuru, nego kulturu u kojoj se sloboda izražavanja i međusobno uvažavanje ne isključuju, nego nadopunjuju.''

''S tugom sam doživeo i vest da su mnogi naši vernici, čuvši stavove kolega sveštenika ovog kraja koji su ranije izašli u javnost, pohitali u druge gradove da pogledaju film kako ne bi bili viđeni u našem gradu! Ne preostaje mi ništa drugo nego da se molim za njih.''

Na kraju objave stoji i poziv vernika na bojkot prikazivanja filma u Novom Travniku, koji će biti 11. februara, na dan Gospe Lurdske i Svetski dan bolesnika.

''Shodno tom blasfemičnom događaju naša župa će nakon mise u 16 sati (zavetni dan Gospo Brze Pomoći) izložiti Presveti Oltarski Sakrament i crkva će ostati otvorena do ponoći kako bi došli i molili se za sve umetnike, glumce, reditelje i sve druge koji na ovaj i sličan način vređaju verske slobode bilo koje religije, vere ili osobe!''

