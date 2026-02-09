Slušaj vest

Legendarni glumac Nebojša Glogovac preminuo je na današnji dan pre osam godina. Bolest ga je odnela za samo mesec dana. Agresivni kancer koji je bio u njegovim plućima brzo se proširio na jetru, zbog čega nije mogao da se operiše, uprkos svim naporima lekara.

Glogovac je otišao, ali nam je ostavio na desetine kultnih filmskih i pozorišnih uloga, ali i svoju neutešnu porodicu.

Glumčev otac Milovan Glogovac, koji je inače bio sveštenik, poslednji put je o bolu zbog gubitka sina govorio na šestu godišnjicu smrti glumca. Samo nedelju dana kasnije je preminuo.

On je bio sveštenik u penziji, a o svom Nebojši uvek je govorio sa puno ljubavi, ali i boli nakon smrti.

- Četrdeset godina sam sahranjivao ljude i mlade i stare i decu i pokušavao da im kao sveštenik pružim utehu, dam nadu, očuvam veru. Ali kada se meni desio gubitak, bio sam prepušten tome da sam nađem snage da očuvam sebe u bolu - pričao je Nebojšin otac, protojerej stavrofor Milovan Glogovac.

Nedelju dana pre smrti govorio o sinu

Poslednje javno gostovanje imao je nedelju dana pre smrti, kada je na šestu godišnjicu smrti Nebojše Glogovca govorio je u emisiji Oko Magazin o svom sinu jedincu. Njegove reči prenosimo u nastavku.

- Ne znam koliko genetika utiče, ali znam da pušenje utiče. Kada su u pitanju pluća, znam da utiče. Moj pokojni brat je pušio od 9-10. godine života i ceo život je pušio... Imao je 64-5 godina kada se upokojio, ali te godine kada je otkrio rak pluća, rekao mu je lekar u Sarajevu da je u pitanju rak pluća i da mora da se operiše desno krilo, ali ako se operiše da je to mogućnost produžetka života i da se to neće obnoviti. Međutim, operisan je u Sarajevu, sklonjen mu je rak pluća i godinu dana je izdržao, a posle je imao probleme, otišao je kod hirurga, a on ga je otvorio i zatvorio. Organizam je bio u takvom stanju da ništa nije mogao da uradi. To je bilo u novembru mesecu, upokojio se 13-14. januara - rekao je sveštenik tada, te nastavio:

- Kod Nebojše je bilo sasvim drugačije, on je za mesec dana...On je za Novu godinu osetio da nešto... kašljao je, napipao je nešto tvrdo na stomaku, i ja sam baš bio prisutan, pozvao je lekara kod kog je ranije išao, koga je znao, Hercegovac, da ga pita. On je bio negde van Beograda, kaže "Ja u sredu dolazim, dođi kod mene da vidimo o čemu se radi". Poslali su ga na skener, a tamo je bilo nešto sumljivo. Odmah su otišli u Nemačku. On i Toma, njegov prijatelj kod lekarke Basare.

Ona je rekla da je to izlečivo, ali da nema potrebe da ostaje u Nemačkoj i da se troši, nego da dođe u Beograd. Ta terapija koju će koristiti u Beogradu, takvu terapiju bi dobio svugde u svetu jer druge nema. Primio je prvu terapiju i malo se opravio posle te prve terapije na Onkološkom insitutu. I kada je trebalo da primi drugu terapiju, noge su mu bile dosta natečene, stomak je bio natečen, to je bila metastaza na jetri. Primio je taj dan, to je bio četvrtak, tu drugu terapiju, i oporavio se negde oko 7-8 sati uveče. Šalio se sa ženom, ona je bila stalno kod njega, i ja bio to popodne, pa sam otišao kući, a ona je ostala. Onda mu je oko 2 sata samo pozlilo. Došla je lekarka koja je iz Pančeva. Bila je dežurna. Pokušala je reanimaciju. Međutim, nije uspela. Pukô je. To je kratko bilo, to je bio petak i već u utorak je bio sahranjen - ispričao je.

Govorio je i o snazi koja mu je pomogla da nastavi da živi s tolikim bolom.

- Kad čovek razmišlja o tome ne može da bude siguran šta je bolje kad dođe do takve situacije, šta je rešenje, da li da kratko traje ili da se pati drugo vremena. Što kaže naš narod, dok žižak gori, treba se boriti do poslednje snage, do poslednjeg daha da se očuva žižak života.

Smatrao je da je glumački poziv kojim se bavio njegov sin bio veoma stresan.

- To je vrlo naporan, stresan način života. Morate da uđete u taj lik da biste ga igrali, da ga nosite 2 sata, koliko traje predstava, a kad se završi predstava, morate da se vratite u normalan život. Tako da je on tu imao taj problem i rešavao ga je na dosta kvalitetan način, tako kažu ljudi koju su za to kompetentni. Mene su pitali za to, kakav je on kao umetnik, ali nisam ja kompetentan da ocenjujem umetničku vrednost njegovu na sceni. Ja sam ga cenio kao sina, kao deo porodice, kao supruga, kao domaćina, vernika, a ovo drugo neka sude drugi...

Smatrao je da je njegov sin, iako je kratko živeo, ostavio dugovečan trag.

- Volim da čujem, al' često čujem "Eto, Nebojša je kratko trajao", ali je ostavio određeni trag na mlade ljude. Često sretnem ljude koji ponavljaju neke rečenice koje je on izgovorio ili na filmu ili na sceni, u intervjuima koje je davao, tako da tih 49-50 godina koliko je imao nije ostalo bez nekog uticaja ili traga. I to je dobro, svaki čovek mora o tome da vodi računa... - ispričao je Milovan Glogovac.

Sahrana Milovana Glogovca ujedinila porodicu

Milovan Glogovac sahranjen je 19. februara na Starom pravoslavnom groblju u Pančevu, a na večni počinak su ga ispratili porodica, prijatelji i kolege njegovog pokojnog sina:

Krst s imenom pokojnika i godinom rođenja i smrti nosio je Gavrilo, najstariji unuk Milovana Glogovca, koji je na čelu povorke s bratom Milošem, koji je nosio žito. Sahrani su prisustvovale i Mina, prva supruga pokojnog glumca Nebojše Glogovca, kao i Milica Glogovac, udovica glumca.

Opelo je služeno u Hramu Svetog velikomučenika Georgija u Pančevu.

Porodica Glogovac vodi poreklo iz Dramiševa, a njegova porodica je poreklom sa Kosova i Metohije, prezime su dobili po naselju Glogovac. Polovinom 19. veka njegova porodica je preko Crne Gore došla u Hercegovinu. Njegovi preci su se nastanili u Brataču i Dramiševu i svi slave Đurđevdan.

Nebojšin trag u glumi

Nebojša Glogovac je rođen u Trebinju 1969. godine, a umro je u Beogradu 2018. Njegovi počeci u glumi datiraju od najranijih perioda njegovog života, tačnije od detinjstva. Bio je član Dečje dramske grupe Radio-televizije Srbije, a glumačku karijeru započeo je u Ateljeu mladih u Pančevu.

Kada je bio dete pojavio se u televizijskoj seriji "Priče iz Nepričave", 1981. godine. Prvu filmsku ulogu ostvario je 1993. godine u kratkometražnom filmu "Rekvijem za jedan san" u glavnoj ulozi, a nakon toga iste godine u drami "Raj" Petra Zeca, gde je takođe bio jedan od glavnih glumaca. Nakon što je skrenuo pažnju na svoj talenat, dobio je ulogu u filmu reditelja Gorčina Stojanovića, "Ubistvo s predumišljajem" (1995).

Igrao je glavne uloge u ostvarenjima "Ubistvo s predumišljajem", "Bure baruta", "Nebeska udica", "Kad porastem biću Kengur", "Klopka", "Hadersfild", "Žena sa slomljenim nosem", "Branio sam Mladu Bosnu", "Krugovi", "Ravna gora" i "Ustav Republike Hrvatske". Višestruko je nagrađivan za uloge u pozorištu i na filmu, a izdvajaju se Sterijina nagrada, Car Konstantin u Nišu i Zlatna arena u Puli za najbolju mušku ulogu.

Jedna od njegovih poslednjih uloga bila je i uloga čuvenog Draže Mihailovića, sa kojim je imao i dosta fizičkih sličnosti.

