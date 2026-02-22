Slušaj vest

Glumica Kris Gavrić stekla je veliku pažnju publike tumačenjem uloge tinejdžerke Sonje u popularnoj domaćoj seriji "Radio Mileva".

Upravo joj je ta uloga donela prvi veliki uspeh i mogućnost da se posveti glumi, profesiji za koju se školovala. Kristina je u intervjuu istakla koliko joj je posao promenio život i otvorio nove prilike:

- Promenila mi je život dosta, samim tim što mi je donela toliko fantastičnih, novih ljudi u život. Najvažnije od svega otvorila mi je vrata glumačkog sveta i dala priliku da se bavim poslom za koji sam se školovala.

Ona je posebno naglasila važnost pozitivne atmosfere i podrške koju je dobila od starijih kolega tokom snimanja serije. Jedna od glumačkih koleginica koju je spomenula bila je i Olga Odanović, koja glumi njenu televizijsku baku u "Radio Milevi".

Olga Odanović Foto: RTS promo

Kristina je istakla da je od nje mnogo naučila, ne samo na profesionalnom planu, već i u životu.

- Ona je naš pokretač, bez nje ne bi bilo ničega. Od Olgice sam naučila mnogo što se samog zanata tiče ali pored toga, ona me uči i najvažnijoj, životnoj školi. Najlepše je kad imate mogućnost da radite sa dobrim ljudima.

Uloga Sonje bila je prvi veliki profesionalni izazov za Kris Gavrić, ali i prilika da se afirmiše kao glumica i pokaže svoj talenat široj publici.

Serija Radio Mileva postala je jedan od najpraćenijih domaćih TV projekata, a mladoj glumici donela je priznanja i nove ponude za angažmane.

Zbog svega što joj je ova uloga omogućila, ona često ističe da joj je zahvalna na prilici da pokaže svoj puni potencijal i razvija karijeru u onome što voli da radi.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

