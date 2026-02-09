Slušaj vest

Na nedavno održanoj panel-diskusiji u organizaciji Filmskog centra Srbije (FCS) i Ministarstva kulture, posvećenoj gorućem problemu nezavršenih sufinansiranih filmova, proslavljeni glumac i producent Lazar Ristovski izneo je niz oštrih kritika na račun domaće kinematografije, ali i samih filmskih stvaralaca. On je istakao da iza skupa stoji dobronamerna ideja, ali je izrazio žaljenje što predstavnici strukovnih udruženja nisu došli na Zlatibor, ocenivši da je to šteta i da je neophodan zajednički sastanak kako bi se rešili problemi koji traju godinama.

Analizirajući uzroke nagomilanih problema, Ristovski je naveo da Filmski centar Srbije u prošlosti nije bio dovoljno oštar u sprovođenju svojih prava i dužnosti, posebno kad je reč o pravnom rešavanju statusa nesnimljenih projekata.

- Najmanje se pita direktor FCS i uvek su, to moramo da kažemo iskreno, interesne grupe vladale Filmskim centrom - rekao je Ristovski i dodao da imena neće pominjati, ali da je svima poznato ko je u kom periodu imao uticaj.

Možda najupečatljiviji deo izlaganja ticao se položaja filmskih radnika u odnosu na druge umetnike. Ristovski je ocenio da su filmski stvaraoci u Srbiji "veoma povlašćena i razmažena kategorija".

- Neki slikari, kompozitori i književnici bukvalno nemaju hleba da jedu, a mi ovde razgovaramo o milionima i o tome da neko nije sedam godina znao da potroši stotine hiljada evra, pa sada traži da mu se oprosti - izjavio je Ristovski.

On je dodao da filmski radnici imaju otvorene medije da "ulepšavaju sliku o sebi", dok se o moralnosti u profesiji sve manje vodi računa. Govoreći o odgovornosti, Ristovski je naglasio da producent ne može samo da sedi i čeka da mu država da sav novac već mora da ulaže svoja sredstva i obilazi fondove.

- Nigde država na svetu nikome ne daje pare iz budžeta da snimi ceo film - podvukao je glumac, navodeći primer svoje kuće Zillion film, koja je za 30 godina snimila oko 25 igranih filmova, uvek ulažući sopstveni novac i rizikujući, a da je najmanje snimio pod sadašnjom vlašću.

S obzirom na to da trenutno postoji više od 50 nezavršenih filmova i preko 300 producentskih kuća u Srbiji, Ristovski smatra da se kriterijumi za konkurse moraju drastično pooštriti.

- Ne može svako kome padne na pamet da konkuriše za milion evra. Mora postojati kredibilitet i minuli rad - istakao je on.

Njegov predlog uključuje smanjenje broja kategorija na konkursima, ali povećanje budžeta za igrane filmove na 700.000 ili 800.000 evra, kako bi se odabralo manje filmova koji će zaista biti i snimljeni. Za one koji su dobili novac a filmove nisu snimili Ristovski ima jasnu poruku: