Za manje od tri nedeje od premijernog prikazivanja,film "Svadba" postao je potpuni bioskopski hit sa više od milion gledalaca! Rekordni rok, baš kao i broj onih koji su se od srca smejali u bioskopima širom regiona postavio je film Svadba na apsolutni kinematografski tron.

Ovom pobedničkom nizu treba dodati i da je film za samo 11 dana u Srbiji i Crnoj Gori pogledalo više od 340.000 gledalaca, i da je u istom periodu oboren i dnevni rekord od 40.000 prodatih ulaznica.

"Ovaj film je pokazao da uprkos svim našim razlikama i problemima uvek pobjeđuje ljubav. Hvala svima koji su film pogledali, preporučili drugima, i izašli sretniji iz bioskopa", poručio je danas reditelj filma Igor Šeregi.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma Svadba:

Velikom interesu publike svakako je doprinela neverovatna regionalna glumačka podela na čelu sa Draganom Bjelogrlićem i Reneom Bitorajacem, ali i Vesnom Trivalić, Lindom Begonjom, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbeljom i Markom Grabežom, uz Seku Sablić i Srđana Žiku Todorovića, Snježanu Sinovčić Šiškov, Dejana Aćimovića, Gorana Grgića, Janka Popovića Volarića, Marka Miljkovića, Denisa Murića i Nevenu Nerandžić.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Direktor fotografije je Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, a muziku potpisuje Dubravko Robić. Dizajner zvuka je Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok je za masku zadužena Snježana Gorup.

Film "Svadba" nastavlja redovnu bioskopsku distribuciju širom regiona i dijaspore, u distribuciji "Art Viste".

