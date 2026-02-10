Slušaj vest

Dan zaljubljenih je pred vratima, i bez obzira na to da li ga slavite ili ne, romantično veče sa partnerom ili partnerkom uvek je dobra ideja. Ako niste ljubitelj izlazaka, vaš omiljeni KLASIK poziva vas na veče ljubavnih filmova. U toplini doma, zagrljeni pod ćebetom, Valentinovo će biti pravi praznik ljubavi.

Ljubavnu lekciju o romantici započinjemo nezaboravnim triom Ksenije Pajić, Žarka Lauševića i Dragane Mrkić u filmu „Oficir s ružom“ (14. 2., 20:00). Klasik koji i danas osvaja publiku prožet je suptilnom erotikom, iza koje se krije tragična ljubavna priča, ali i kritika političkog licemerja tadašnjeg sistema. Glavni glumci svoje su uloge maestralno odigrali, a posebno se izdvaja Žarko Laušević koji je za ulogu Petra Horvata osvojio nagradu za glavnog glumca na Festivalu u Puli. Zabranjeni odnos između Petra i Matilde, koju tumači Ksenija Pajić, dovešće do Petrovog tragičnog kraja, ali će do tada pokazati da ljubav ne poznaje granice ni ideologiju.

Kada je reč o zabranjenim ljubavima, najpoznatija je svakako ona Romea i Julije. Međutim, ovog puta očekuje vas drugačija interpretacija ovog klasika, smeštena na obronke planine Jelice. Mlada Julijana zaljubljuje se u vršnjaka Romea, talentovanog romskog trubača. Na putu njihovoj sreći naći će se Julijanin otac, lokalni trubač iz suparničkog orkestra. Da bi njihova ljubav imala srećan kraj, Romeo će morati da pobedi Julijaninog oca na Saboru trubača u Guči. Hoće li ovo dvoje zaljubljenih doživeti drugačiju sudbinu od svojih književnih pandana, otkriće vam film „Guča“ (14. 2., 21:50).

Za kraj savršene romantične večeri očekuje vas još jedna filmska priča u kojoj ljubav ne dolazi lako. Film „Zvizdan“ (14. 2., 23:25) donosi priču o snazi zabranjene ljubavi kroz tri decenije. U svakoj od priča u središtu su dva sela obeležena etničkom netrpeljivošću, usred koje se rađa ljubav. Kako ostaviti prošlost iza sebe, uzdići se iznad podela i stvoriti bolju budućnost, pokazuje film „Zvizdan“.

Bilo da ste ljubitelj Valentinova ili vam je to samo običan dan, ljubav uvek vredi slaviti. Ovoga puta proslavite je uz romantično veče i ljubavne filmove koje vam donosi KLASIK.