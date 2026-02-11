Slušaj vest

Ljubitelji knjiga sestara Bronte govore o njima sa istom strašću koju muzički fanovi osećaju prema Bitlsima. Možda ste poklonik Šarlot, ili možda ste poklonik Emili, ili možda ste među onima koji otkrivaju En. Pa ipak, koliko god da su različite, njihove sudbine i književna moć su toliko isprepletene da ih je gotovo nemoguće videti odvojeno. One su – jednostavno – Bronte.

Tri sestre snažnog karaktera i izvanrednog talenta dominirale su književnim svetom godinama, dok je njihov brat Branvel, gotovo zaboravljen. Njihove priče, napisane pre dva veka u parohijskom domu u Havortu, ostavljaju utisak privilegovanog detinjstva, ali romani „Orkanski visovi“, „Džejn Ejr“ i „Stanar Vajldfela“ govore o teškoćama njihovih života, a Branvelova borba sa alkoholizmom i opijatima dodatno komplikuje priču.

Šarlota Bronte, Emili Bronte, En Bronte Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Život u siromaštvu i bolesti

Bronte su živele u vreme bolesti i bede. Šarlot je falilo nekoliko zuba, tuberkuloza je ubila petoro od šestoro dece, a prosečan životni vek u Havortu bio je samo 25 godina. U seriji „Hodajući nevidljivo“, glumci imaju prljave nokte, ali autorka Sali Vejnrajt priznaje da bi stvarnost bila još surovija: „Kroz ulice bi se provlačila otvorena kanalizacija.“

Branvel Bronte – Brat koji je doneo sramotu

Od Branvela, jedinog muškog deteta, očekivalo se da izdržava porodicu, ali on je okrenuo leđa svojim dužnostima. Okrenuo se alkoholu i opijumu, krao novac, imao je aferu sa ženom svog poslodavca dok je bio tutor, pa čak i zapalio svoj krevet. Vejnrajt veruje da je njegov pad bio ključna motivacija za kreativne poduhvate njegove sestre: „Branvelin pad je podstakao sestre da pišu.“

Razlike u fizičkom izgledu i stilu pisanja

Fizički, sestre su bile različite: Šarlot je bila visoka samo 147 cm, dok je Emili bila visoka oko 173 cm. „Emili se naslonila na Šarlot – mora da je izgledalo smešno kada su stajale zajedno“, kaže stručnjak Piri.

Sestre Bronte – Šarlota, Emili i En Bronte Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Njihovi rukopisi su bili minijaturni – pisani sitnim slovima kako bi izbegli otkrivanje, jer je bilo skandalozno da žene pišu snažne, romantične drame. „Satima sam vežbala Emilin potpis. Bila je to noćna mora“, priznaje Piri.

Najpre je roman objavila Šarlota, reč je o delu "Džejn Ejr", a zatim i Emili "Orkanske visove", pa onda i En "Agnes Grej". Njihovi romani spadaju danas u najpoznatija dela viktorijanske i svetske književnosti.

"Orkanski visovi" izlaze u decembru 1847. godine. Roman je uglavnom ignorisan, a retke kritike ne pokazuju razumevanje: zamerena mu je brutalnost, nasilnost, haotičnost i nerazumljivost. Emili umire 1848. godine ne dočekavši prve pozitivne kritike svog jedinog romana.

Smrt i nasleđe

Branvel Bronte (1817–1848) je umro 24. septembra 1848. godine od komplikacija tuberkuloze i zloupotrebe alkohola i opijuma, u 31. godini. Njegova pesma „I umorni se odmaraju“ ostaje zapis njene patnje.

Emili Bronte (1818–1848) je umrla četiri meseca nakon svog brata, 19. decembra, od komplikacija tuberkuloze. Bila je prva sahranjena u kripti ispod poda crkve u Havortu.

Njen roman „Orkanski visovi“ objavljen je iste godine, a imala je samo 30 godina.

En Bronte (1820–1849), najmlađa sestra, takođe je bolovala od tuberkuloze. Njena poslednja želja bila je da umre pored mora, što joj je omogućila kočija koju su zapregale konje, i sahranjena je u Skarborou. Napisala je dva romana: „Agnes Grej“ i „Stanar zamka Vajldfel“. Umrla je u 29. godini.

Šarlot Bronte (1816–1855), najpoznatija i poslednja preživela sestra, živela je sa svojim slepim ocem od 1849. do 1854. godine, dok nije otišla u London, gde je upoznala izdavače i druge pisce poput Takera. Udala se za Arčera Nikolsa 29. juna 1854. godine, ali je umrla devet meseci kasnije, u 38. godini života, najverovatnije od komplikacija trudnoće i tuberkuloze.

Sve tri sestre su koristile pseudonime Karer, Elis i Akton Bel, zalažući se za žene da objavljuju snažne romane. Njihov doprinos engleskoj književnosti 19. veka ostaje neprevaziđen – samouke, samodisciplinovane i izuzetno talentovane.

Šarlota Bronte je do smrti patila za sestrama Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Šarlota je do smrti nosila narukvicu izrađenu od kose svojih preminulih sestara, sa ametistom koji visi sa pletenog detalja. Repliku tog neobičnog ukrasa videli smo na Margo Robi na nedavnoj premijeri "Orkanskih visova" u Londonu. U "Muzeju parohije Bronte" čuva se još nekoliko sličnih komada, uključujući Šarlotinu oglicu izrađenu od Emilinih pletenica.

