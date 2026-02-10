Slušaj vest

Proteklog vikenda je na RTS emitovana poslednja, 220. epizoda serije "Radio Mileva". Publici je scena na kraju posebno izazvala emocije, ali i zbunjenost. Ostalo je nerešeno pitanje zgrade. Stanari Rankeove 12 saznali su da ih je investitor Gojko prevario i da će srušiti zgradu. Ipak, komšije su odlučile da jedinstveno stanu ispred objekta u kojem su se zapleti odvijali svih prethodnih godina. Tu je i rešenje zagonetke: ovakav kraj epizode znači da sledi naredna sezona. Kako saznajemo, napisano je još 30 novih epizoda, koje uskoro treba da se snime.

Sve se mora završiti

- Na naše veliko zadovoljstvo, zgradu smo uspeli da spasemo. Tako da smo svi srećni što će publika imati priliku da pogleda dalji tok odvijanja serije "Radio Mileva" - rekla je glumica Olga Odanović za RTS, koja tumači naslovnu ulogu Mileve.

1/12 Vidi galeriju Olga Odanović u seriji "Radio Mileva" Foto: RTS promo, Promo RTS



- Shvatam da je i nama koji radimo žao, naravno, sve se mora završiti, sve mora imati svoj kraj, ali ja nikako ne bih stavio debelu tačku na ovakvu seriju, koju ljudi ovoliko vole - dodao je reditelj Filip Čolović.

Filip Čolović Foto: ATA images



Kada i da li će se snimati nastavak, još uvek nema zvanične potvrde. Sada je izvesno da prvo kreće telenovela "Izvor" po scenariju Đorđa Milosavljevića i Mirka Stojkovića, u režiji Milana Karadžića. Deset epizoda, koje ćemo gledati uskoro, zajednički je poduhvat RTS i "Vižn tima".

Foto: Gordan Jović, RTS



Serija govori o dve porodice, jednoj iz Beograda i drugoj sa sela. Ljubav ih i povezuje i deli. Spojila je njihovu decu, ali različiti interesi koje imaju izazivaju peripetije u međusobnim odnosima. Obe porodice uče kako zajedno da žive.

U galeriji pogledajte fotografije sa snimanja nove serije "Izvor":

1/6 Vidi galeriju Serija Izvor snimanje Foto: Gordan Jović, RTS



- Mi selo doživljavamo kao jedno vrlo plemenito mesto, mesto gde se ljudi međusobno poštuju, uvažavaju, gde postoje pravila i gde zapravo živi prava gospoda, ako tako mogu da kažem, i gde je srpski seljak i domaćin gospodin koji je na svojoj zemlji i koji radi po određenim pravilima, koje svi uvažavaju - naglasio je Mirko Stojković, scenarista, koji je kreator hita "Tvrđava".

Miloš Avramović (levo), Mirko Stojković (sredina) i Saša Hajduković (desno) Foto: Damir Dervišagić



U ulozi budućeg bračnog para Dragana i Une su Đorđe Kadijević i Teodora Dragićević. Draganove roditelje igraju Mima Karadžić i Nela Mihajlović, a Unine Aleksandar Đurica i Sloboda Mićalović.

- Obren je dobar domaćin, pravi domaćin koji čuva svoju porodicu, naravno i svoje selo i sve ono što je njegov imetak. Vrlo je aktuelna priča na tu temu koliko Obren čuva to svoje selo i koliko ne da da se tamo nešto kopa, nešto radi, nešto što njemu ne ide u prilog - rekao je Karadžić.

Foto: Gordan Jović, RTS



- Sigurno već sedam-osam godina nisam sarađivala sa Milanom Karadžićem i baš sam vesela ušla u ovaj projekat. Dao mi je ulogu koja je u isto vreme jako na momente duhovita i jako tragična i neočekivana za mene... Prosto nisam baš prva lopta za ovu ulogu i zato se baš radujem - izjavila je glumica Sloboda Mićalović.

Novi žanr

Priča o porodici, odnosu sela i grada i razvijanju međusobne ljubavi, razumevanja i poštovanja gledaocima će biti veoma zanimljiva i rado će je pratiti, veruju stvaraoci serije.

- Meni je drago da radim telenovelu. Namerno kažem telenovela, jer je to žanr koji nekad ima i neku negativnu konotaciju, ali mislim da to ovde nije slučaj. Telenovela je prosto jedan roman, televizijski roman, tako ga ja gledam - rekao je reditelj Milan Karadžić za RTS.

Triler "Okamova oštrica" i biografska drama o Pupinu

Godine 2026. očekuje se premijera na RTS još dva naslova - "Okamova oštrica" i "Pupin". Prvi je triler u čijem je središtu priče poznata advokatica koja zastupa žene žrtve nasilja. Glavna uloga pripala je Sonji Kolačarić, koja će nam pokazati kako izgleda kada se muško-ženski odnosi stave u ring.

Okamova oštrica Foto: Gordan Jović, RTS

Drugi je projekat od nacionalnog značaja, posvećen životu i delu jednog od najznačajnijih svetskih i srpskih naučnika, rodoljuba i dobrotvora Mihajla Pupina. Genija igraju trojica glumaca.