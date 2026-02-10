Madlenianum s posebnom pažnjom neguje najmlađu publiku, verujući da se ljubav prema umetnosti rađa upravo u detinjstvu ,kroz priču, muziku i magiju pozorišta.

U tom duhu, u nedelju, 22. februara u 11 časova, na Velikoj sceni Madlenianuma, Udruženje umetnika Visoko C donosi operu za decu „Snežana i sedam patuljaka“ , poznatu bajku u posebnom, opernom obliku. Kroz pevanje, glumu i razigranu muziku, deca će zajedno sa Snežanom i sedam neodoljivih patuljaka zakoračiti u čudesni svet opere, gde se emocije, prijateljstvo i mašta izražavaju pesmom.Predstava je:prilagođena deci,interaktivna i vesela,idealna kao prvi susret sa operom i traje 45 minuta.