Na prvom programu RTS-a ove subote emitovana je poslednja epizoda serije "Radio Mileva", a poslednja scena izazvala je lavinu emocija na mrežama.

Nakon sedam sezona prikazivanja, ostvarenje je postalo jedno od najomiljenijih, a reditelj je nedavno dodatno zagolicao maštu nagovestivši da postoji mogićnost da do nastavka ipak dođe:

"Ja shvatam da je i nama koji radimo žao, naravno sve se mora završiti, sve mora imati svoj kraj, ali ja nikako ne bih stavio neku debelu tačku na jednu ovakvu seriju koju ljudi ovoliko vole", dodao je reditelj Filip Čolović.

I dok čekamo da vidimo da li ćemo ipak dobiti nastavak ili spin-off "Radio Mileve", mi smo izdvojili domaće naslove koji imaju sličnu energiju i priču kao pomenuta humoristička serija.

Od jutra do sutra

Od jutra do sutra je srpska telenovela nastala po argentinskoj seriji Los exitosos Pells. Radnja je smeštena u televizijsku kuću u kojoj radi popularni voditeljski par – Marko i Srna, koji su pred kamerama savršen tandem, a ujedno su i u braku. Dok ih publika doživljava kao idealan par, iza kulisa njihov odnos je daleko od idile. Srna je nežna, ali odlučna žena koja uspešno balansira između porodice i karijere. Marko je harizmatičan i ambiciozan, spreman da učini sve kako bi sačuvao moć i uspeh.

Komšije

Domaća humoritstička serija "Komšije" najsličnija je "Radio Milevi" po dinamici. U centru priče je bračni par Zdravković – Ivan, smireni violinista iz Beograda, i Milica, slikarka i zagovornica zdravog života. Umorni od gradske vreve, odlučuju da se presele na selo, u kuću koja bi trebalo da im donese mir, i možda konačno ispuni želju da postanu roditelji.

Ali mir ne traje dugo. Prvi komšija je Mašan, glasni i temperamentni autoprevoznik, čija ćerka Anči sanja o slavi i velikoj karijeri. Tu je i Sima, dobronamerni porodični čovek koji, iako bez posla i sa troje dece, zadržava vedar duh. Sudar različitih karaktera, mentaliteta i životnih ambicija donosi niz komičnih situacija koje "Komšije", čine idealnom serijom za opušteno gledanje i dobru dozu smeha.

Lud, zbunjen, normalan

Bosanskohercegovačka humoristička televizijska serija spada u kultne, a iako je produkcijski drugačija, deli sličan duh kao "Radio Mileva" ali sa fokusom na neobične karaktere. Serija "Lud, zbunjen, normalan" prati tri generacije porodice Fazlinović – Izeta, Faruka i Damira, koji žive zajedno u istom stanu u Sarajevu. Svako od njih nosi svoje probleme, ali i potpuno drugačiji pogled na svet, što svakodnevni život pretvara u nepresušni izvor haosa i humora.

Izet, penzionisani inženjer i udovac, predstavlja "staru gardu" – glasan je, snalažljiv i sklon da istoriju prilagodi sopstvenim pričama. Iako se poziva na svoje ideološke stavove, često više voli prečice nego pošten rad, a uprkos godinama ne gubi interesovanje za žene.

Njegov sin Faruk je muzički producent i večiti neženja koji balansira između očevih ispada i sopstvenog boemskog načina života. Najmlađi, Damir, uspešan student medicine, pokušava da ostane razuman u kući punoj ekscentričnosti. Upravo taj sudar generacija i karaktera čini seriju duhovitom i neodoljivo zabavnom za gledanje.

Ljubav, navika, panika

Jedna od kultnih komedija definitivno je morala da se nađe na listi. Podsetimo, "Ljubav, navika, panika" je duhovita priča o jednoj beogradskoj porodici. Vera (Seka Sabljić) i Mića (Nikola Simić) su roditelji dve ćerke, Maje i Janje. Zbog finansijskih teškoća ne mogu da žive odvojeno, pa nastavljaju zajednički život… ali razvedeni.

U svakodnevicu se mešaju komični likovi: Verin "klinički ludi" komšija Jovanović i prijateljice Kića i Maca koje donose dodatnu zabavu i haos. Serija kroz humor i situacije prikazuje važne teme: odrastanje, školovanje, probleme na poslu i finansijske izazove, čineći je i zabavnom i prepoznatljivom za gledaoce.

Selo gori, a baba se češlja

Ako ste voleli toplu, "narodnu" atmosferu i likove koji su karikirani, ali simpatični, volećete i kultnu komediju "Selo godi, a baba se češlja". Serija prati seoskog domaćina Radašina (Radoš Bajić), Moravca koji kroz svoje pripovetke oslikava život u selu, svakodnevne brige i radost dana provedenih sa komšijama i prijateljima – Draгојlom, Žotom, Milašinom i Sinom Draganom.

Radašinova porodica je srce priče: žena Radojka, sin Radoslav sa švedskom snajom Ingrid i unukom Tomom, ćerka Milona sa zetom Radenkom i unucima Milicom i Milutinom. Radnja se dešava u izmišljenom selu Petlovac, na Moravi, između Kruševca i Trstenika, gde se kroz svakodnevni život likova kombinuju humor, topla porodična atmosfera i seoski duh.

Tri muškarca i tetka

Lagani porodični humor, situacije iz svakodnevnog života i prepoznatljivi karakteri čine ovu seriju savršenom zamenom "Radio Mileve". Priča prati dva brata, Jovišu i Ljubišu, i njihovu tetku Milku koja im je zamenila majku. Zajednički život je pun ludih ideja, neuspešnih poslova, svađa, spletki i porodičnih intriga. Sve što braća "zakuvaju" utiče na ostatak porodice, dok tetka Milka, bivša visoka funkcionalerka i finansijerka, pokušava da drži sve pod kontrolom, iako često popušta pred njihovim nestašlucima.

Ljubiša vodi poznati sajt za muvanje, provodi noći u žurkama i izbegava brak, dok je Joviša razveden i sam sa sinom. Zbog međusobne zavisnosti i svojih nespretnosti, upadaju u brojne komične situacije, a tetkin stan je jedino mesto gde mogu da opstanu – jer samostalni život jednostavno nije za njih. Serija kombinuje humor, porodične odnose i apsurdne situacije, čineći je lakom i zabavnom za gledanje.

