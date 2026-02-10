Slušaj vest

Glumac Marko Gvero, koji je široj publici posebno prirastao za srce kao majstor Moca u hit-seriji „Radio Mileva“, retko govori o privatnom životu. Ipak, kada to učini, jasno je koliko je ponosan na svoju porodicu, a posebno na svoju decu – ćerku Janu i sina Uroša.

Iako iza sebe ima veliki broj zapaženih televizijskih i pozorišnih uloga, Marko Gvero je jedan od onih umetnika koji ne vole medijsku eksponiranost. Broj intervjua koje je dao tokom karijere gotovo je obrnuto proporcionalan broju likova koje je uspešno oživeo na malim ekranima. Upravo zbog te nenametljivosti publika ga doživljava kao „svog“.

Marko Gvero u seriji Radio Mileva

Jana Gvero – lepotica koja je izabrala umetnost, ali ne glumu

Glumac se nedavno na društvenim mrežama pohvalio uspehom svoje ćerke Jane, uz kratak, ali emotivan opis:

– „Brucoš i budući producent“, napisao je Gvero uz fotografiju ćerke koja je, kako mnogi primećuju, izrasla u pravu lepoticu.

Jana Gvero je odlučila da krene tatinim stopama kada je umetnost u pitanju, ali se nije opredelila za glumu. Upisala je Fakultet dramskih umetnosti, smer produkcija, čime je pokazala da želi da ostane iza kamere i učestvuje u stvaranju projekata na drugačiji način.

Marko Gvero sa ćerkom Janom

Sin Uroš – sportista u najavi i tatin „mali zmaj“

Pored ćerke, Marko Gvero ima i tri godine mlađeg sina Uroša, koji već sada pokazuje izražen sportski duh. Glumac ne krije koliko je ponosan na naslednika, kog često u šali naziva svojim „malim zmajem“.

– „Kad porastem biću Uroš Gvero Mali Zmaj“, napisao je Marko uz fotografiju sina koju je podelio na Instagramu, izazvavši simpatije pratilaca.

Uroš se ozbiljno bavi fudbalom, a glumac priznaje da mu sin češće ide na reku sa dedom nego sa njim – i to iz vrlo zanimljivog razloga.

Porodični trenuci na reci bez interneta

Marko Gvero je veliki zaljubljenik u Savu i Dunav, gde rado provodi slobodno vreme. Ipak, deca mu se ne pridružuju često, jer – na čamcu nema interneta.

– „Bežični internet je presudan faktor da bi došli“, iskreno je priznao glumac kroz osmeh i dodao: „Uroš češće ide sa mojim tastom jer mu deda retko šta brani. Ja sam onaj koji stalno govori: ‘Stani, ne mrdaj, pazi!’ Na čamcu sa decom moraš stalno da budeš obazriv“, objasnio je Gvero.



Kako je nastao lik Moce iz „Radio Mileve“

Publika Marka Gvera danas najčešće vezuje upravo za lik majstora Moce, koji je godinama bio deo serije „Radio Mileva“, emitovane na Prvom programu RTS-a.

Glumac je otkrio da je ovaj lik gradio iz ličnih sećanja na detinjstvo u Jugoslaviji, kada su komšijski odnosi bili bliski, ljudi su jedni drugima pomagali, a praznici su se slavili zajedno.

– Serija je svesno romantizovana, jer prikazuje svet koji polako nestaje. Danas se majstori traže preko oglasa, a komšije se jedva poznaju – istakao je Gvero.