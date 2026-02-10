Slušaj vest

Dečja filharmonija se ponovo okuplja u nedelju, 22. februara, u 19 časova, kada će se kao solista predstaviti član orkestra David Božić (13) deonicom iz Mocartovog Koncerta za klavir i orkestar u d-molu. Karte su u prodaji na blagajni i sajtu MTS dvorane.

Foto Vesna Lalic (2).jpg
Foto: Vesna Lalić

Talentovani i višestruko nagrađivani David Božić prošle godine bio je najmlađi predstavnik naše zemlje na jubilarnom 10. međunarodnom takmičenju „Virtuozi“, gde je osvojio prvu nagradu među muzičarima iz Srbije, kao i specijalnu nagradu žirija u kom su bili čuveni Plasido Domingo, Hose Kareras, Dimaš Kudajbergen, Hauzer, Jelena Dudočkin, Veronika Bočeli, Miko Kodisoja, Andraš Keler i Erika Mikloša. Pored toga što svira klavir, David se bavi i komponovanjem, trenira karate i odličan je đak.

David Božić (11), muzičko čudo od deteta iz Srbije Foto: Youtube printscreen/Virtuosos

Kao solista će nastupiti i dugogodišnji članovi Dečje filharmonije, klarinetista Uroš Pavolvić i Kiril Brotnikov na oboi.

Voditelj programa biće Ivan Jevtović, koji će sa koleginicama Branislavom Podrumac i Tamarom Radovanović izvesti nekoliko numera iz „Na slovo, na slovo“, muzičko-scenskog spektakla koji Dečja filharmonija izvodi od septembra 2025, prema tekstu Duška Radovića i muzici Miodraga Ilića Belog. Na klavinovi će ih pratiti Dragoljub Ilić Ilke, sin kompozitora originalnog dela, a publika će imati priliku da čuje i rok-klasik "Za milion godina".

Decja-filharmonija-Na-slovo-na-slovo-3.jpeg
Foto: Fondacija Deca decii/Dalibor Danilović

Gostuje i Hor Dečjeg kulturnog centra Beograd, a bogat program obuhvata i dela Mark-Antoana Šarpentjea, Stevana Hristića, Petra Iljiča Čajkovskog, Georga Filipa Telemana i Anta Grgina, kao i filmsku muziku Enija Morikonea. Koncert organizuje fondacija "Deca deci".

Ne propustiteKulturaDečja filharmonija priredila novogopdišnji spektakl
Decja filharmonija 2024 (1).jpg
KulturaOvo je mali David, srpsko čudo od deteta! Sa samo 11 najbolji na svetu, na noge digao legende Plasida Dominga i Karerasa, a evo zašto ga gleda cela Srbija VIDEO
pijanista.jpg
KulturaSVEČANOST ZA UŠI I DUŠU: Gala koncert DEČJE FILHARMONIJE okupiće 80 talentovanih mladih solista, a najmlađi ima 8 godina
decija-filharmonija--4.jpg
KulturaNAJSLAĐI DUET KOJI ĆETE ČUTI ZA BOŽIĆ: Preslatki dečaci David (10) i Dimitrije (6) otpevali praznične stihove i raznežili SRBIJU
braca-dimitrije-i-david-bozic-izveli-praznicnu-pesmu-2.jpg

DEVOJKA VELIKOG SRCA! Od svog džeparca šije i POKLANJA maske onima kojima su najpotrebnije! (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija