Dečja filharmonija se ponovo okuplja u nedelju, 22. februara, u 19 časova, kada će se kao solista predstaviti član orkestra David Božić (13) deonicom iz Mocartovog Koncerta za klavir i orkestar u d-molu. Karte su u prodaji na blagajni i sajtu MTS dvorane.

Foto: Vesna Lalić

Talentovani i višestruko nagrađivani David Božić prošle godine bio je najmlađi predstavnik naše zemlje na jubilarnom 10. međunarodnom takmičenju „Virtuozi“, gde je osvojio prvu nagradu među muzičarima iz Srbije, kao i specijalnu nagradu žirija u kom su bili čuveni Plasido Domingo, Hose Kareras, Dimaš Kudajbergen, Hauzer, Jelena Dudočkin, Veronika Bočeli, Miko Kodisoja, Andraš Keler i Erika Mikloša. Pored toga što svira klavir, David se bavi i komponovanjem, trenira karate i odličan je đak.

David Božić (11), muzičko čudo od deteta iz Srbije Foto: Youtube printscreen/Virtuosos

Kao solista će nastupiti i dugogodišnji članovi Dečje filharmonije, klarinetista Uroš Pavolvić i Kiril Brotnikov na oboi.

Voditelj programa biće Ivan Jevtović, koji će sa koleginicama Branislavom Podrumac i Tamarom Radovanović izvesti nekoliko numera iz „Na slovo, na slovo“, muzičko-scenskog spektakla koji Dečja filharmonija izvodi od septembra 2025, prema tekstu Duška Radovića i muzici Miodraga Ilića Belog. Na klavinovi će ih pratiti Dragoljub Ilić Ilke, sin kompozitora originalnog dela, a publika će imati priliku da čuje i rok-klasik "Za milion godina".

Foto: Fondacija Deca decii/Dalibor Danilović

Gostuje i Hor Dečjeg kulturnog centra Beograd, a bogat program obuhvata i dela Mark-Antoana Šarpentjea, Stevana Hristića, Petra Iljiča Čajkovskog, Georga Filipa Telemana i Anta Grgina, kao i filmsku muziku Enija Morikonea. Koncert organizuje fondacija "Deca deci".