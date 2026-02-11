Slušaj vest

Nakon globalnih hitova "Devojka koja obećava" i "Soltbern", oskarovka Emerald Fenel donosi radikalnu novu adaptaciju "Orkanskih visova" kultnog romana Emili Bronte.

S Margo Robi i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama, film u srpske bioskope stiže 11. februara u distribuciji Blitz filma i već se s pravom očekuje spektakl. Mnogi ga već s pravom nazivaju jednim od najiščekivanijih, ali i najkontroverznijih filmova godine. Za TV Ekran, koji je dobio prava da prenese ovaj razgovor u Srbiji, ekskluzivno govori glumica i producentkinja ovog ostvarenja Margo Robi, koja je oživela na velikom platnu lik Keti.

Na koji način ova adaptacija "Orkanskih visova" donosi seksi, stilizovanu i savremenu verziju književnog klasika za današnju publiku?

- Ovo su "Orkanski visovi" u verziji Emerald Fenel i reč je o hrabrom, snažnom tumačenju jedne od najvećih ljubavnih priča svih vremena. To je knjiga koju Emerald izuzetno voli, kao i ja, i koja je tokom decenija doživela brojne adaptacije i interpretacije. Ono što je Emerald želela bilo je da ponovo probudi osećaj koji je imala kad je prvi put pročitala roman sa 14 godina.



Zato njen film donosi izuzetno emotivno i visceralno iskustvo. Fokus nije samo na tome šta se dešava već pre svega na tome kako se likovi osećaju - i kako se publika, kroz njih, oseća. To je Emeraldina posebna snaga kao autorke. Ona ima jedinstvenu sposobnost da izazove snažnu, gotovo fizičku reakciju kod gledalaca. U ovom filmu to radi na drugačiji način, ali intenzitet je isti. Film je emotivan, romantičan i epski, ispričan u velikom, raskošnom obimu. Svi kreativni sektori - od fotografije i scenografije do kostima - rade na vrhunskom nivou kako bi se Emeraldina vizija ostvarila, i vizuelno i sa snažnim emotivnim učinkom.

Ova priča traje gotovo dva veka. Šta je to što je, po vašem mišljenju, čini večnom i zbog čega publika i danas treba da doživi "Orkanske visove", u verziji Emerald Fenel?

- Tokom rada na ovom filmu često sam se pitala zašto se ovoj priči stalno vraćamo, zašto je analiziramo, volimo, osporavamo i iznova tumačimo gotovo 200 godina kasnije. Iskreno, nemam jasan odgovor. Možda baš zato ona i traje toliko dugo.

Mislim da je deo odgovora u tome koliko su likovi zahtevni i složeni, koliko silno želite da se stvari između njih razreše, i koliko je njihov odnos istovremeno komplikovan i potpuno ogoljen. Dok čitate roman, znate šta želite da se desi, ali ne znate zašto to toliko želite. Taj osećaj je izuzetno snažan i Emerald je uspela da ga prenese kroz ceo film. Jednostavno vas uvuče i ne pušta.

U ovom filmu likovi ostaju dosledni sebi čak i kad bi ljubav možda zahtevala promenu. Oni ne pokušavaju da se prilagode, zar ne?

- Upravo tako. Gotovo nijedan lik nije sposoban za kompromis. Oni ne prilagođavaju svoju ličnost okolnostima, već idu napred sa svim svojim manama i osobenostima, često sa ozbiljnim posledicama. To su snažno definisani karakteri.

Emerald je iz romana izdvojila ključne osobine Keti i Hitklifa i prenela ih direktno na filmske likove. Kod drugih likova napravila je određene promene kako bi priča funkcionisala u filmskoj formi. Oni nisu likovi koje okolnosti menjaju - oni su ti koji menjaju okolnosti. To je ono što me je najviše privuklo kod uloge Keti.

Kao producentkinja, prvi put ste se sa projektom susreli kroz scenario. Kakav je bio vaš prvi utisak?

- Zanimljivo je da mi je ovo bio prvi susret sa pričom "Orkanskih visova". Nikada ranije nisam čitala roman. Kada je Emerald rekla da želi da snimi ovaj film, namerno sam odložila čitanje knjige kako bih scenario doživela bez predrasuda, isključivo kao filmsko delo.

Scenario me je potpuno obuzeo. Emeraldino pisanje je izuzetno precizno, uzbudljivo i emotivno. Njeni tekstovi vas uvuku u svet filma kao u neki intenzivan san iz kojeg ne želite da izađete. Bila sam duboko dirnuta, plakala sam, ali sam se i stalno vraćala određenim scenama.

Tek kasnije sam pročitala roman i doživela ga na potpuno drugačiji način. Svaki put kad mu se vratim, imam novo iskustvo, kao da se knjiga menja zajedno sa mnom. Verujem da je to jedan od razloga zašto je i dalje toliko snažna i relevantna.

Materijala u romanu ima mnogo više nego što može da stane u jedan film.

- Apsolutno. Nemoguće je preneti sve iz knjige na film. Zato mi je jasno i izuzetno dragoceno gde je Emerald odlučila da stavi fokus. Ona je uzela osnovni emotivni impuls romana i oko njega izgradila film.

U filmu su Keti i Hitklif stariji nego u romanu. Kako ta odluka utiče na savremeno čitanje priče?

- Ta odluka daje filmu moderniji ton. U romanu je Keti vrlo mlada, dok je u filmu u ranim do srednjim dvadesetim godinama. To znači da njihove odluke nose veću težinu.

Keti je pod snažnim društvenim pritiskom da se uda i njen izbor Edgara ima ozbiljne posledice. Kad su likovi stariji, ne možemo njihove greške opravdati mladošću. Film ih drži odgovornima za njihove postupke, što priču čini zrelijom i kompleksnijom.

Iako ste scenario čitali kao producentkinja, da li ste odmah videli Keti i iz glumačke perspektive?

- Naravno. Već tokom čitanja sam razmišljala o tome kako bih igrala te scene. Shvatila sam da je uloga Keti izuzetno snažna i izazovna. Dugo sam razmišljala da li da se uopšte ponudim za tu ulogu, ali sam znala da bih žalila ako ne pokušam. Razgovor sa Emerald bio je kratak i vrlo jasan.

Znali ste da će vam otvoreno reći svoje mišljenje.

- Imamo vrlo iskren i profesionalan odnos. Obe smo direktne i znala sam da mogu bez straha da pokrenem tu temu.

Emerald je od početka imala Džejkoba Elordija na umu za Hitklifa. Šta ga čini idealnim izborom?

- Hitklif je lik sa snažnom glumačkom tradicijom, a Džejkob se prirodno uklapa u tu liniju. On je glumac izuzetne harizme i snage i u potpunosti je preuzeo lik. Danas mi je nemoguće da zamislim nekog drugog u toj ulozi.

Kako biste opisali ansambl filma - Neli, Edgara i Izabelu?

- Emerald je izuzetno precizna u kastingu. Hong Čau kao Neli donosi slojevitost i suptilnost bez osude. Edgar je u filmu mnogo kompleksniji i privlačniji nego u romanu, što Ketinu odluku čini razumljivijom, a Šazad Latif ga igra s velikom toplinom i stabilnošću.

Alison Oliver kao Izabela donosi humor, ali i snažnu emotivnu transformaciju. Ona je istovremeno zabavna, uznemirujuća i snažna.

Šta mislite, o čemu će publika najviše razgovarati nakon projekcije?

- Mislim da će ljudi biti iznenađeni. Ovo nije klasičan kostimirani film, ali ni isključivo provokativan. Vizuelno je spektakularan, ali pre svega je duboko emotivna ljubavna priča. Verujem da će mnogi izaći iz bioskopa sa osećajem da dugo nisu doživeli film koji ih je ovako snažno pogodio.