Romantična komedija "Svadba" hrvatskog filmskog reditelja Igora Šeregija postaće do kraja nedelje najgledaniji film svih vremena na prostorima bivše Jugoslavije.

Premijera u Beogradu

Premijera filma "Svadba" Foto: Marko Lopac/Marko Lopac.

Za manje od tri nedelje od premijernog prikazivanja, postao je trenutno najveći bioskopski hit od Vardara do Triglava s više od milion gledalaca! Očekuje se da s kinematografskog trona smakne i "Tomu" (više od milion u svetu) i "Zonu Zamfirovu" (oko 1.200.000) po ukupnoj gledanosti.

Brojke

Zasad ga je u Hrvatskoj pogledalo 522.106 gledalaca, čime je nadmašio dugogodišnji rekord filma "Titanik". Prema podacima objavljenim na stranici Boxoffice.hr, "Svadba" je nadmašila dosadašnji rekord od 495.000 gledalaca. Kad se hrvatskom rezultatu pridodaju brojke iz Bosne i Hercegovine, gde je film pogledalo 202.063 gledalaca, ukupna gledanost samo u ove dve države je 724.169 ljudi. Kad se tome dodaju i brojke iz ostalih zemalja regiona, uključujući i Srbiju i Crnu Goru sa 340.000, film je pogledalo više od milion gledalaca. Milioniti gledalac zabeležen je u Splitu, a bioskop ga je nagradio posebnim poklonom.

reditelj Igor Šeregi Foto: Ivan Buvinić



- Ovaj film je pokazao da, uprkos svim našim razlikama i problemima, uvek pobeđuje ljubav. Hvala svima koji su film pogledali, preporučili drugima i izašli srećniji iz bioskopa - poručio je reditelj filma Igor Šeregi.

Kritika nije blagonaklono dočekala ovu priču o ljubavi između Hrvatice i Srbina. Mnogi kritičari, poput Anđela Jurkasa, vide film kao legitimnog naslednika populističkih komedija iz serijala "Žikina dinastija" osamdesetih godina. Ističu da film ne pretenduje na visoku umetnost, već na "svenarodnu zabavu", koja je vulgarna, topla i prvoloptaška.

- Srbi su ovde prikazani kao "gospoda" i imućni, dok su Hrvati kao "sirovine" - zapažanje je koje je izazvalo polemike kod komšija.

Kadrovi iz filma Svadba Foto: Ivan Buvinić



Kritičarka Zrinka Pavlić ističe da su fore na račun "naših i vaših" odavno prežvakane i da film nudi humor koji se može čuti u svakoj lokalnoj kafani, bez previše maštovitosti ili originalnosti. Publika na mrežama (poput Redita) često zamera drugu polovinu filma, navodeći da je kraj "besmislen" i da reditelj kao da nije znao kako da privede priču kraju, ubacujući nepotrebne i bizarne scene (poput go-go igračica). Česta kritika je da je film previše iskarikiran i da mu je jedini smisao da izmami smeh po svaku cenu, što nekim gledaocima deluje jeftino i površno.

Film "Svadba" kadrovi

Film "Svadba" Foto: Printscreen/YouTube/ArtVista



Podsetimo, u filmu glume Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Seka Sablić, Anđelka Stević Žugić, Marko Grabež, Srđan Todorović i mnogi drugi.

Saradnja Hrvatske i Srbije

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Direktor fotografije je Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, a muziku potpisuje Dubravko Robić. Dizajner zvuka je Ivan Zelić, scenografkinja Jana Pjacun, kostimografkinja Paula Čule, dok je za masku zadužena Snježana Gorup.

Kadrovi iz filma Svadba Foto: Ivan Buvinić

Film "Svadba" snimljen je s budžetom od oko 800.000 evra, a plan je da dobije još dva dela.

Lista gledanosti

Film "Toma" pogledalo je više od milion ljudi, ali u bioskopima širom sveta. U Srbiji, prema podacima na sajtu FCS, u 2021. i 2022. godini pogledalo ga je 676.472 ljudi.

1. "Zona Zamfirova" 1.080.857 (podaci FCS samo za Srbiju)

Scena iz filma Zona Zamfirova Foto: RTS Printscreen



Premijerno prikazan 31. oktobra 2002.

Film je režirao Zdravko Šotra

Zonu i Maneta odigrali su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković

2. "Toma" 676.472

Film je 20. avgusta 2021. zatvorio Sarajevo film festival

Veliki hit postala je pesma "Ponoć"

Tomu Zdravkovića i Silvanu Armenulić igraju Milan Marić i Tamara Dragičević

Foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

3. "Mi nismo anđeli" 657.143

Debitanski film Srđana Dragojevića, koji je dobio i dva nastavka

Snimljen je 1992. i proglašen kulturnim dobrom 2016.

Replike se i dalje citiraju, a đavola i anđela igraju Srđan Todorović i Uroš Đurić

4. "Južni vetar" 618.415

Deset godina je pokušavao da snimi film reditelj Miloš Avramović

Ulogu Petra Maraša trebalo je da igra Petar Benčina

Premijerno je prikazan 25. avgusta na Filmskim susretima u Nišu

Foto: Nemanja Miščević/promo

5. "Ivkova slava" 617.553

Premijerno je prikazan 3. novembra 2005.

Zdravko Šotra je ponovo ekranizovao roman Stevana Sremca

Radnja filma dešava se u Nišu, a glavnu ulogu igra Zoran Cvijanović

