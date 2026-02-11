nije mu se svideo film

nije mu se svideo film

Slušaj vest

Fra Mario Knezović iz Franjevačkog samostana u Mostaru javno je pozvao na bojkot filma „Svadba“ hrvatskog reditelja Igora Šeregija, ocenivši da je reč o, kako je naveo, „velikoj podvali“.

On je istakao da je pogledao film i da je ostao duboko razočaran sadržajem.

„To nije humor, već potrošene fore“

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "Svadba":

1/6 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Svadba" Foto: Ivan Buvinić

Prema njegovim rečima, pojedine scene su, kako kaže, razotkrile pravu nameru autora, a gledanje mu je bilo neprijatno.

„To sada puni bioskope. Ljudi odu, pa se prevare kao i ja. Meni je bilo mučno da gledam. Ostao sam do kraja jer sam hteo da izdržim. To je bila patnja, jer su tu prisutne stvari koje predstavljaju imputiranje ideologija, pa čak i širenje mržnje“, naveo je fra Knezović.

On smatra da film „Svadba“ ne predstavlja humor, već, kako tvrdi, reciklirane i potrošene šale. Takođe je izneo stav da je ostvarenje plagijat serije „Naši i vaši“ autora Marija Raguža, piše Klix.ba.

Sporna scena o „psovanju krvi Isusove“

Posebno mu je zasmetala scena u kojoj se navodi da mlada, poreklom iz Hercegovine, psuje krv Isusovu.

„Nikada nisam čuo da žena u Hercegovini psuje krv Isusovu. Kod nas žene znaju opsovati, prokleti, možda nekoga predati đavolu, nažalost, ali da bi psovale krv Isusovu – to nikada. To je već poruka mržnje prema jednom narodu. Ispada da je došla ‘glupa Hercegovka’ koja se udala zbog novca i automobila, pa sada tako govori“, izjavio je.

Insert iz filma Svadba Foto: Printscreen/YouTube/ArtVista

Prema njegovom mišljenju, takvo prikazivanje predstavlja stereotipizaciju i omalovažavanje Hercegovaca.

Kritika vlastima zbog finansiranja

Fra Knezović je u svom izlaganju pomenuo i odnos vlasti prema ovakvim projektima.

Istakao je da mu je sporno to što se, s jedne strane, javno podržavaju sportisti i pojedini muzičari, dok se istovremeno finansiraju filmovi za koje smatra da vređaju deo naroda.

„Ne može se istovremeno govoriti da ste uz narod, a finansirati projekte koji, po mom mišljenju, podjaruju podele“, rekao je.

„Hercegovina nije utočište za kriminalce“

Kadrovi iz filma Svadba Foto: Ivan Buvinić

Osvrnuo se i na najave nastavka filma, u kojem bi, kako je rečeno, jedan od likova trebalo da pobegne u Hercegovinu.

„Kakva je to poruka? Da je Hercegovina mesto gde beže kriminalci? Pa i iz Bosne i Hercegovine su ljudi odlazili u Hrvatsku ili Nemačku zbog pravnih procesa. To ne znači da su te zemlje utočište za kriminalce. Ovakvo prikazivanje je, po mom mišljenju, širenje mržnje“, poručio je.

Podsetimo, na bojkot filma „Svadba“ pozvali su i iz Župe Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku.

Video: Vesna Trivalić