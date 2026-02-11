Slušaj vest

Hit-serija „Sluškinja“ (Servant) ekskluzivno stiže na Pickbox 1 od 14. februara. Ovaj napeti psihološki triler, iza koga stoji M. Najt Šjamalan, osvojio je publiku i kritiku širom sveta svojom jezivom atmosferom, neočekivanim obrtima i snažnim glumačkim izvedbama. Kroz slojevitu priču, serija istražuje teme gubitka, kontrole i vere, stvarajući sugestivno iskustvo koje je svrstava među najzapaženije naslove poslednjih godina.

Foto: Ustupljene fotografije



Radnja prati Doroti i Šona Tarnera, naizgled skladan bračni par čiji se život nepovratno menja nakon lične tragedije. U pokušaju da se nose s gubitkom, u svoj dom dovode mladu i povučenu dadilju Lijen, koja treba da brine o njihovoj bebi. Ali ubrzo postaje jasno da situacija nije nimalo obična. Iza zatvorenih vrata njihove elegantne kuće skrivaju se duboke traume, potisnute tajne i niz neobjašnjivih događaja. Dok Lijen postaje sve prisutnija u njihovim životima, granica između stvarnosti i natprirodnog počinje da se briše, a porodica se suočava s pitanjima vere, kontrole i opsesije. Serija se polako gradi kroz napetu atmosferu i psihološke igre, uvlačeći gledaoca u klaustrofobičan svet u kom svaki detalj može da krije zastrašujuću istinu.

Foto: Ustupljene fotografije



Iza serije stoji moćan kreativni tim predvođen kultnim režiserom i producentom nominovanim za Oskara, M. Najt Šjamalanom (The Sixth Sense, Unbreakable), čiji prepoznatljiv stil – spora gradnja napetosti, psihološka dubina i neočekivani obrti – daje seriji snažan autorski pečat. Glumačku postavu predvode Loren Embrouz, dva puta nominovana za Emi (Six Feet Under, Yellowjackets), Tobi Kebel (Warcraft), mlada zvezda Nel Tajger Fri (Game of Thrones) i Rupert Grint, svetski poznat kao Ron Vizli iz Harija Potera, koji u ovoj ulozi pokazuje mračniju i zreliju stranu svog talenta, što mu je donelo nagradu Udruženja holivudskih kritičara za sporednu mušku ulogu. Serija je bila nominovana i za nagradu „TV Choice“ za najbolju dramsku seriju, kao i za Saturnovu nagradu u kategoriji horor serije, uz dodatna priznanja za vrhunsku kinematografiju.

1/6 Vidi galeriju Serija Sluškinja Foto: Ustupljene fotografije



Britanski dnevnik Telegraf opisao je ovu seriju kao „psihodramu koja uspeva da zagrebe ispod kože gledaoca svojom sve većom napetošću i sveprisutnom nelagodnošću“, naglašavajući pritom da je reč o jednom od najbizarnijih i najupečatljivijih naslova na aktuelnoj televizijskoj sceni. U Varajetiju, kritičar Danijel D’Adario piše kako serija „stvara klaustrofobično jezivu atmosferu koja ostavlja snažan utisak i neprestano navodi gledaoce da žele da saznaju šta će se sledeće dogoditi“, ističući posebno Šjamalanovu sposobnost da suptilno gradi napetost kroz detalje, tišinu i emocionalnu neizvesnost. Kritičari su se takođe složili da je „Sluškinja“ redak primer serije koja uspeva da spoji arthaus senzibilitet sa napetom žanrovskom pričom, stvarajući iskustvo koje je istovremeno uznemirujuće, hipnotičko i duboko emocionalno.