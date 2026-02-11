Slušaj vest

Novi selektor Festa je Dragan Jeličić, odlučio je novi odbor festivala. Sad više nije tajna da će 53. Beogradski filmski festival - Fest ove godine biti održan, i to u oktobru.

Foto: Promo



- Posle pauze od dve i po godine Fest se definitivno vraća, i to u novom terminu, od 2. do 11. oktobra. Kao kopču s ranijim terminom u renoviranom i reaktiviranom Sava centru 25. i 26. februara ponudićemo beogradskoj publici Fest intro, u okviru koga će gledaoci moći da vide četiri najaktuelnija filma u ovom trenutku, koji zajedno imaju čak 12 nominacija za Oskar, od kojih bih kao poseban kuriozitet izdvojio film "Plavi mesec" (Blue Moon) Ričarda Linklejtera s fascinantnim Itanom Hokom (nominovanim za Oskara), kome će ovo biti jedino bioskopsko prikazivanje u Srbiji - kaže Jeličić za Kurir.

Foto: Promo



Novi selektor je rođen 1962. godine i diplomirao je filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Posle dvadesetogodišnjeg bavljenja bioskopskom distribucijom u Srbiji i Češkoj, 2006. godine pridružuje se TV Pink kao urednik filmskog programa. Bio je već selektor Festa, od 1998. do 2000, i jedan od osnivača Filmskog centra Srbije (2004).

film Plavi mesec Foto: sabrina lantos