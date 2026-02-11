Novi selektor FESTA Dragan Jeličić za Kurir: Festival u novom terminu, a za zagrevanje Fest intro
Novi selektor Festa je Dragan Jeličić, odlučio je novi odbor festivala. Sad više nije tajna da će 53. Beogradski filmski festival - Fest ove godine biti održan, i to u oktobru.
- Posle pauze od dve i po godine Fest se definitivno vraća, i to u novom terminu, od 2. do 11. oktobra. Kao kopču s ranijim terminom u renoviranom i reaktiviranom Sava centru 25. i 26. februara ponudićemo beogradskoj publici Fest intro, u okviru koga će gledaoci moći da vide četiri najaktuelnija filma u ovom trenutku, koji zajedno imaju čak 12 nominacija za Oskar, od kojih bih kao poseban kuriozitet izdvojio film "Plavi mesec" (Blue Moon) Ričarda Linklejtera s fascinantnim Itanom Hokom (nominovanim za Oskara), kome će ovo biti jedino bioskopsko prikazivanje u Srbiji - kaže Jeličić za Kurir.
Novi selektor je rođen 1962. godine i diplomirao je filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Posle dvadesetogodišnjeg bavljenja bioskopskom distribucijom u Srbiji i Češkoj, 2006. godine pridružuje se TV Pink kao urednik filmskog programa. Bio je već selektor Festa, od 1998. do 2000, i jedan od osnivača Filmskog centra Srbije (2004).
- Preostala tri filma su norveški "Sentimentalna vrednost" Joahima Trira (evropski film godine), tunisko-palestinski "Glas Hind Ražab" Kauter ben Hanije (u konkurenciji za najbolji film van engleskog govornog područja), kao i "Čarobnjak iz Kremlja" čuvenog francuskog reditelja Olivijea Asajasa, film o ranim danima Putina i njegovom dolasku na vlast. Tokom trajanja Fest intra, u foajeu Sava centra biće organizovana do sada najobimnija izložba posvećena sada već pedesetpetogodišnjoj istoriji Festa. Fest intro je, istovremeno, i najava žanrovske, geografske i tematske raznovrsnosti koje će Fest ponuditi u oktobru, svakako s daleko većim brojem naslova. Posebno bih voleo da istaknem konstruktivnost i posvećenost koju Odbora za kulturu, Gradskog sekretarijata za kulturu i CEBEF-a prema Festu, tako da sam, s obzirom na to da smo s pripremama ovog puta počeli na vreme (kao nikad ranije), ubeđen da ćemo vernoj publici pokloniti Fest koji će se dugo pamtiti.