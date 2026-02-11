Slušaj vest

Na aukciji radova na papiru Dada Đurića, svi ponuđeni radovi pronašli svoje nove kolekcionare, čime je aukcija ostvarila stopostotnu realizaciju.

Ukupan ostvaren rezultat premašio je 650.000 EUR, pri čemu je najviša postignuta cena iznosila nešto više od 114.000 EUR, dok je čak sedam radova premašilo iznos od 20.000 EUR. Ovi rezultati potvrđuju kontinuirani rast interesovanja i stabilnu međunarodnu tržišnu poziciju umetnika.

radovi na papiru Dada Đurića Foto: ARTE galerija

"Očekivano, posebnu pažnju privukli su radovi velikog formata i složenije kompozicije, dok smo svi prijatno iznenađeni koliko su dobro prošli i radovi manjeg formata, koji su ostvarili snažna nadmetanja i potvrdili da kolekcionari sa velikom pažnjom prepoznaju kvalitet bez obzira na dimenzije dela.

Učestvovati u ovom događaju bilo je istovremeno uzbudljivo i inspirativno - intenzitet aukcijske dinamike i odgovornost prema umetničkom nasleđu učinili su ovaj trenutak profesionalno i emotivno snažnim iskustvom. Istovremeno se nadamo da su domaći muzeji imali mogućnost da ravnopravno učestvuju u nadmetanju sa privatnim kolekcionarima, kako bi deo ovih značajnih radova ostao dostupan javnosti.

Foto: ARTE galerija

Iskreno čestitamo svim kolekcionarima na pažljivo odabranim akvizicijama i pokazanom takmičarskom duhu. Posebnu zahvalnost upućujemo porodici umetnika, koja sa izuzetnom posvećenošću i profesionalnim pristupom radi na sistematskom katalogiziranju i očuvanju njegovog nasleđa, čime daje nemerljiv doprinos dugoročnoj valorizaciji i jasnijem razumevanju opusa. Zahvaljujemo se i aukcijskoj kući na profesionalnoj prezentaciji i strateškom pozicioniranju dela", saopštili su iz galerije ARTE.