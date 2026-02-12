Slušaj vest

Domaći film "Hajduk u Beogradu" i dalje osvaja bioskopsku publiku i pravi presedan. I nakon tri meseca prikazivanja na velikom platnu, svečana projekcija koja je upriličena povodom nove, produžene verzije filma ispraćena je večeras ovacijama i usklicima radosti kada su se na sceni nakon filma poklonili profesionalni glumci i mlada ekipa aktera.

Sala MTS Dvorane krcata

Velika sala mts Dvorane bila je ispunjena do poslednjeg sedišta i po prvi put publika je imala prilike da pogleda aktuelni hit kome je u montaži dodato još osam fantastičnih minuta filma, sa scenama koje do sada nisu viđene. Publika je mogla da vidi nove dogodovštine Hajduka, Vesne, Himalaje i ostalih likova.

Prva ekranizacija

Hajduk u Beogradu je prva ekranizacija jedne od najčitanijij dečijih knjiga kod nas, nastale iz pera pisca Gradimira Stojkovića. Pored čuvenog razreda koji je opisan u knjizi i čije su đake ovekovečili mladi talenti - Todor Jovanović, Sofia Trifunović, Andrej Kostjukov i drugi, u ulogama su se našli i profesionalni glumci naše javne scene, Vojin Ćetković, Nikola Kojo, Jelica Sretenović, Danica Maksimović, Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Predrag Bjelac koji su pokazali vidno oduševljenje za film reditelja Milana Todorovića.

Nastavnika Jocu Koša tumačio je Vojin Ćetković koji je prvi put večeras pogledao film i to u društvu naslednice Vere Ćetković koja takođe igra u ovom ostvarenju:

"Ćuli ste i sami kako reaguje publika, i deca i mi odrasli smo disali zajedno sa glumcima na filmu. Ovo je prvi put da moja porodica u ovom obimu učestvuje u filmu, tako da, naravno imao sam malu zebnju kako će Vera to da iznese, ali sam jako zadovoljan. Imala je vrlo zahtevnu ulogu, negativku što je uvek malo problematično. Mislim da je jako dobro opravdala svoj lik tako da mi je to otrpilike bila najveća briga."

Danica Maksimović pohvalila mlade glumce

Danica Maksimović takođe je podelila utiske, hvaljeći sa zadovoljstvom mladu ekipu "Pod utiskom sam. Mnogo je topao i divan film. I da se nasmeješ i malo gorčine i svega tu ima. Oduševljena sam ovom decom, toliko su mladi, a toliko su se srodili. Ja sam snimala jedan dan, ali znam samo da su svi oni bili kao porodica i to me je oduševilo. I sad tek vidim kako je to na filmu izgledalo, ta zajednica."

Jelica Sretenović pobrala je velike simpatije publike, tumačeći tetkicu Ljubicu. Navodi da se tokom filma i rasplakala: "Ja sam se vratila u ono vreme. Oduševljena sam ekipom, ova deca su divna. Tu se vidi velika duša i srce sa kojim je rađen ovaj film. To je stara Juga i onda se emocije vraćaju. Mladi ljudi koji reaguju fantastično iako to nije bilo njihovo vreme, ali reaguju na nešto što je plemenito."

O čemu se radi

Podestimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd upisujući se u osnovnu školu, u VIII 5 odeljenje. Nakon što se zajedno sa svojim roditeljim iz manjeg mesta doselio u Beograd, mladi Gligorije Pecikoza Hajduk suočen je sa ne tako lakim izazovima uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, rastrzan na nekoliko strana on spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka..... a to je ljubav.

