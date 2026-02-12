Slušaj vest

Devojčicu iz filma "Mrtav, ladan", legendarnog ostvarenja Milorada Milinkovića, koja izgovara čuvenu rečenicu "Neću da ti kažem ćelavi", bi danas malo ko prepoznao.

Priča u filmu prati dvojicu braće, Kizu i Lemija, koji švercuju svog mrtvog dedu u vozu jer nemaju novac da ga prebace u Vršac, gde ih čeka njihov nezgodni otac koga se mnogo plaše. U vozu se nađe i narko-diler Limeni, koji putuje sa tuđim detetom, a plašeći se policije, ubaci dedi paketić droge u džep.

Tara Manić Foto: Printscreen

Jedna od prvih asocijacija na ovaj film svakako je i simpatična devojčica čije "neću da ti kažem ćelavi“ i danas gotovo svi citiraju.

Nju je odlično odglumila Tara Manić, a mnogi se pitaju gde je ona danas i kako izgleda. Ona je izrasla u pravu lepoticu, nastavila je da se bavi pozorištem, ali je glumu okačila o klin i odlučila da postane pozorišni reditelj.

O ovoj kultnoj ulozi Tara je jednom prilikom rekla:

- Bila sam mala i ne sećam se nekih stvari, ali mi je mama rekla da ta rečenica nije ni bila u scenariju. Srđan Žika Todorović mi je sugerisao da mu to kažem ispričala je jednom prilikom Tara.

Tara Manić Foto: Pritnscreen

Zanimljivo je da te replika uopšte nije bila deo scenarija, već je nastala spontano.

- Replika je bila deo reklame za film, pa su je ljudi zapamtili još pre premijere. Tokom snimanja niko nije mogao ni da pretpostavi da će biti ključna - objasnila je Tara.

Nakon ovog filma Tara je odlučila da sebe pronađe u drugom vidu umetnosti.

- To su bili dečiji izleti u taj svet, nikada nisam imala nameru da se time bavim - objasnila je ona prvi i jedini glumački angažman za Kurir.

Tara Manić rođena je 1994. godine u Beogradu. Diplomirala je 2017. godine na Katedri za pozorišnu i radio režiju kao student generacije, u klasi prof. Alise Stojanović i Igora Vuka Torbice, predstavom „Fotografija 51” En Zigler. Počinje sa radom na Fakultetu dramskih umetnosti 2017. godine kao demonstrator, a od 2018. godine postaje stručni saradnik na predmetu Pozorišna režija.

Tara Manić Foto: A.K./ATAImages

- Nisam se premišljala između glume i režije. Još u gimnaziji (III beogradska) presekla sam da će to biti režija. Položila sam prijemni iz prve. Paralelno sam te godine polagala i prijemni na medicini, ali sam ostala na režiji. U mojoj porodici su svi pravnici, ekonomisti, novinari, pa moji izbori nisu bili određeni genetikom - rekla je Tara jednom prilikom.

Godine 2024. Tara je doktorirala na istom fakultetu, režirajući dokumentarnu predstavu „Biblioteka svih čula“, koja se bavi percepcijom pozorišta kod slepih i slabovidih osoba - temom koja jasno pokazuje njen umetnički fokus: empatiju, složenost i odgovornost umetnosti.

Tara Manić Foto: Dragana Udovičić

Režirala je brojne predstave, među kojima se ističu:

"Dan kada ja nije više bilo ja" Rolanda Šimelpfeniga, Beogradsko dramsko pozorište, 2021.

"Osam žena" Rober Toma, Narodno pozorište „Toša Jovanović", 2020.

"Zidanje Skadra" Vuka Boškovića, Ansambl "Kolo" i Narodno pozorište Užice, 2020.

"Devojka cara nadmudrila" Vuka Boškovića, Ansambl "Kolo" i Narodno pozorište Užice, 2019.

"Jul" Ivana Viripaeva, Ustanova kulture "Parobrod", 2019.

"Til Ojlenšpigel - O proseravanju" Dejana Prćića (po motivima narodnih priča o Baronu Minhauzenu, Tilu Ojlenšpigelu, Marku Tvenu i Hariju Frankfurtu), Ujvideki sinhaz, 2018.

"Fotografija 51" En Zigler, 2017.

"Ko još jede hleb uz supu" Tijane Grumić, FDU i Ustanova kulture "Vuk Karadžić", 2016.

