Oliver Tomić u seriji S vanglom kroz svet

Oliver Tomić je svoje prvo iskustvo na televiziji stekao u seriji za decu "S vanglom kroz svet", gde je tumačio dečaka Nebojšu. Kasnije je postao šegrt moleru Gidri Bojaniću u seriji "Majstori", a potom su usledile i druge serije. Ipak, kako je odrastao, Oliver je sam odlučio da nestane sa malih ekrana.

"Sa ove distance često mi se čini da se sve to događalo nekom drugom. Ipak, dobro je što sam bio slavan u detinjstvu, jer me to kasnije nije odvelo ka slavoljubivosti. Bio je to težak period jer sam paralelno pohađao školu," priseća se Oliver, danas doktor istorije umetnosti na Fakultetu za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend.

Kolege koje pamti

Oliver sa osmehom se seća svojih kolega sa seta:

"Gidra, Severin Bijelić i Rada Savićević bili su pravi "lafčine", Zoran Radmilović nekako tužan, a Mića Tomić potpuno nedokučiv. Svi, pa i oni koje sada ne pominjem, bili su izuzetno posvećeni poslu i to se videlo u njihovoj glumi. Bili su ubedljivi i autentični," objašnjava Oliver.

Odluka da se povuče

Oliver je odluku da napusti glumu doneo kao tinejdžer.

"Konačno sam rekao "ne" sa 16 godina, kada sam shvatio da jedan papagaj iz iste serije ima veći honorar od mene. Danas uživam u svom poslu, imam ženu zmaja i sina vilenjaka," rekao je ponosno u emisiji "Deca filma".

