Sve one koji su bili tužni zbog poslednje emitovane epizode serije "Radio Mileva", koju su mnogi protumačili kao kraj, obradovala je vest da se snimanje ipak nastavlja. Na snimanju serije gostovali su najmlađi, koji su među najvernijim gledaocima ove serije.

Glavna junakinja serije, Mileva, odnosno Olga Odanović, smatra da mališani vole ovu seriju zato što u njoj ima dosta naivnih situacija koje deci zaliče na neku igru.

"Ima te naivnosti, ima neku čistotu, ima neku toplinu, a naravno da se u svakoj drugoj, trećoj epizodi pojavi neka divna, prava emocija. Ja mislim da je to decu kupilo", smatra glumica i dodaje da i to što nema nasilja, nema psovki, što liči na svakodnevni život, što svako može da se identifikuje u ovoj seriji, pa i dete koje ima baku, pa i ćerka koja ima mamu, pa i unuka koja ima baku.

"Tako da, ja kažem da smo kao Politikin Zabavnik, pokrili smo od 7 do 77 godina."

Gost Beogradske hronike, Ognjen Obradović, jedan od scenarista serije Radio Mileva, priznaje da nije ni bio svestan koliko deca vole ovu seriju. Tek kada mu je koleginica na fakultetu rekla da njena ćerka obožava Radio Milevu i da stalno sluša pesmu iz najavne špice, počeo je da uviđa da su deca verna publika serije.

"Jer serija stvarno zrači tom vedrinom i kao što je devojčica rekla, ljubavlju i prijateljstvom", dodaje Obradović.

Burne reakcije publike u Srbiji i regionu

Obradović, takođe, navodi da je pretpostavio da će publika reagovati na poslednju epizodu, ali priznaje da nije ni slutio da će biti tako burne.

Ogla Odanović Foto: Promo

"Moram da priznam da me je to jako dirnulo. I onda sam čitao te komentare, gde ima i komentara dece, koji pišu kako priželjkuju da se serija nastavi, da su odrastali uz seriju. To je stvarno i mene dok sam gledao na svom telefonu dovelo do suza."

Bez želje da zvuči patetično, scenarsta ističe da kraj jeste bio dramatičan, sa tom potencijalnom pretnjom da će zgrada biti srušena, što su mnoge porodice u Srbiji, pa i šire, nažalost doživele. Ipak, s obzirom na to da se snimaju nove epizode, Obradović otkriva da zgrada u Rankeovoj neće biti srušena.

"Čini mi se da ovaj realističan kraj gde dolazi neki bager i jedan bahati investitor koji bi da sruši tu jednu zgradicu jer mu se može, jeste realističan i moguć kraj, ali nekako u toj drugoj polovini poslednje epizode iz komičkog prelazimo baš u dramsko i taj kraj je vrlo melanholičan. To su stvarno reditelj i glumci sjajno izveli, i staju ispred tog bagera, i nekako se šalje poruka da taj takozvani mali čovek može zapravo da se suprotstavi tom bageru, pa bio on bukvalni ili metaforički bager", naglašava scenarista.

Duška Vučinić, Sandra Perović, Branimir Brstina, Nikola Kojo u seriji Radio Mileva Foto: Privatna Arhiva

Inspiracije ne nedostaje

Otkriva i da ga rad na scenariju Radio Mileve i dalje pokreće na rad i veruje da će naredna sezona biti jedna od najboljih.

"U to sam stvarno siguran. Evo, dajem obećanje javno. Ja i dalje osećam da tu ima prostora. Kao scenarista drugačije ne umem da odgovorim," rekao je Obradović i naveo i da inspiraciju crpi iz svakodnevnog života. Često koristi replike svoje pokojne bake koje su bile vrlo sočne i upečatljive, kao i svoje majke.

"Potkradam najbliže. To rade svi pisci i scenaristi. Tako da za seriju kakva je Mileva koja govori o naizgled običnim ljudima, inspiracija je stvarno svuda", kaže Ognjen Obradović na kraju gostovanja u Beogradskoj hronici.

