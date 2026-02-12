Slušaj vest

Posle gotovo dve i po decenije na repertoar Zvezdara teatra vraća se predstava "Profesionalac" reditelja i pisca Dušana Kovačevića. Premijera je zakazana za narednu subotu, 21. februara, na sceni "Danilo Bata Stojković", a je održana konferencija za medije s novom ekipom - Nenad Jezdić igra Luku Labana, Igor Đorđević je pisac Teodor Teja Kraj, Ana Franić kao sekretarica Marta, a jednog sasvim normalnog ludaka tumači Duško Ašković.

- Prošlo je skoro četrdeset godina od pisanja ovog komada, a on je danas isto toliko bitan i važan kao da je juče napisan. Sukob između policajca državne bezbednosti i jednog pisca ostao je apsolutno isti, jer se u našim pričama o promenama suštinski ništa nije izmenilo. Uzbudljivo je, lepo i tragično to što komad o padu komunizma i dolasku takozvane demokratije opisuje ljude koji su u političkom smislu ostali identični. Svaka smena vlasti na ovim prostorima nosi sa sobom isti teret: iste probleme, nade, želje i, na kraju, ista razočaranja. Kao svedok demonstracija iz '68. i učesnik političkog života devedesetih, video sam kako i taj čuveni Peti oktobar na kraju postaje jedno veliko ništa. Gorka je zabluda verovati da će smena deset ljudi na vlasti preko noći promeniti duboko ukorenjeni mentalitet kompletnog naroda. Mentalitet se ne menja na izborima; to je spor i težak proces koji ne traje godinama, već decenijama i čitavim vekovima. Dok se službe bezbednosti suštinski ne smenjuju, već samo postaju ozbiljnije u "čuvanju" nas, intelektualci i dalje stradaju pišući pesme koje režim tek blago uzdrmaju - rekao je Kovačević, koji ponovo režira komad.

Nenad Jezdić, koji tumači lik Luke Labana, naglasio je da će "Profesionalac" biti, pre svega, emotivna predstava i da je u njenom u središtu odnos dva čoveka na suprotnim stranama.

- Danas, dok stojim na ovoj sceni, koja s ponosom nosi ime Danila Bate Stojkovića, osećam tremu i duboku odgovornost koju nisam mogao ni da zamislim. Kao student, dolazio sam ovde i iz prvog reda, fasciniran Batinim znojem i suzama, u mladalačkoj gordosti maštao kako bih ja to jednog dana igrao. Posle sam ga upoznao u Ateljeu 212 i nekoliko puta me je i zvao da mu budem gost. Ovaj "Profesionalac" biće, pre svega, emotivna predstava, jer nas zanima ona strašna emocionalna devastacija koja nastaje kad shvatiš da je ideologija zapravo samo puno emocija, a malo znanja i činjenica. Uzbudljivo je istražiti taj paradoks našeg mentaliteta: s jedne strane smo politički ostrašćeni i "ušančeni" u stavove, a s druge smo neizmerno plahoviti i osećajni. Šta se desi kad se te dve krajnosti sudare u scenskom sukobu? Desi se istina o dva čoveka koji shvataju da progonitelj zavisi od ljubavi progonjenog i obrnuto - rekao je Jezda.

Onda je govorio i svom junaku.

- Luka Laban je tragičan i veliki lik jer on na zalasku svog oročenog života dolazi do katarzičnog razduživanja. On je čovek koji je u ime ideologije možda ostao sam kao pas, ali na kraju želi da svu tu neostvarenu ljubav prenese na onoga ko mu je bio arhineprijatelj. Naslov komada je ključan - živimo u zemlji gde svi misle da znaju tuđi posao, od glume do pečenja rakije, a prava je retkost biti istinski profesionalac koji na kraju može mirno da kaže: "Razdužio sam život, nikome ništa ne dugujem." Mi smo danas zaduženi sopstvenim predrasudama, gnojem i nesposobnošću da istinski volimo onog sa druge strane i zato je ovo komad s plakanjem i pevanjem - naš autentični mentalitetski žanr. Verujem da će publika dobiti ono zbog čega se oduvek dolazi u Zvezdara teatar: istinu koja nije slabašna, već rasejana između visokih ideja i surove zemlje na kojoj se sve raspada. Ovo je naš refleks na stvarnost, pokušaj da kroz pokajanje i igru postavimo preciznu dijagnozu društva u kojem živimo - zaključio je glumac.

Glumac Igor Đorđević istakao je da mu je rad na "Profesionalcu" poseban povratak teatru posle šest godina.

-Verujem da sam imao veliku sreću. Za glumca je teško naći bolje mesto od ovog i bolje društvo od ovog. Tu sam s neizmerno cenjenim kolegom Nenadom Jezdićem. Kadabudete videli predstavu, biće vam jasno zašto je potrebna beogradskoj sceni. Ako volite Duškove tekstove, ova predstava će imati šta da kaže - poručio je Đorđević.

Nakon premijere, sledeća izvođenja su 25, 26. i 28. februara.