Jovica Begojev rođen je 19. avgusta 1983. godine. Baletsku školu završio je 2001. godine u Novom Sadu, u klasi Vere Fele i Dragana Jerinkića. Odmah po završetku školovanja dobio je angažman u baletu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde ubrzo postaje solista. Član Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu postaje 2005. godine, gde ostvaruje zapaženu i uspešnu umetničku karijeru.

Tokom dugogodišnjeg scenskog rada ostvario je brojne glavne i solističke uloge u klasičnom repertoaru. Posebno se izdvajaju uloge Princa Zigfrida u „Labudovom jezeru“ i Bazila u „Don Kihotu“, dok je publika imala priliku da ga gleda i u ostvarenjima poput „Žizele“, „Uspavane lepotice“, „Bajadere“ i „Silfida“.

Pored klasičnog repertoara, Begojev je ostvario značajne uloge i u savremenim baletskim produkcijama, među kojima su „Kraljica Margo“, „Ko to tamo peva“, „Nečista krv“, „Kavez“, „Jesenje cveće“, „Interval“, „Šest plesova“, „Step Lightly“, „Ukroćena goropad“.

Za svoj umetnički rad dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Nagrada Fondacije Milorad Mišković (2012), Nagrada „Radomir Vučić“ za ulogu Armana Divala u predstavi „Dama s kamelijama“ (2011), kao i Nagrada Narodnog pozorišta za najbolje individualno premijerno

umetničko ostvarenje za ulogu Princa Zigfrida u predstavi „Labudovo jezero“. Imenovanjem Jovice Begojeva na mesto umetničkog direktora Baleta, Narodno pozorište u Beogradu nastavlja da neguje visoke umetničke standarde i razvoj baletske umetnosti, oslanjajući

se na njegovo iskustvo, znanje i umetnički integritet kao jednog od najistaknutijih umetnika svoje generacije.