Otvoren 76. Berlinski filmski festival: Mišel Jeo dobila Zlatnog medveda za životno delo
Sedamdeset šesti Berlinski međunarodni filmski festival danas je svečano otvoren projekcijom filma "No Good Men" nagrađivane avganistanske rediteljke Šarbano Sadat. Svetska premijera održana je u Berlinale Palastu, a uloge u filmu tumače Šahrbano Sadat, Anvar Hašimi, Lijam Huseini, Jasin Negah i Torkan Omari.
Svečano otvaranje i Zlatni medved za Mišel Jeo
Festival je započeo glamuroznom ceremonijom koju su predvodili direktorka festivala Triša Tatl i predsednik žirija Vim Venders. Tokom večeri predstavljen je Međunarodni žiri, a Mišel Jeo uručeno je počasno priznanje Zlatni medved za životno delo. Posvetu joj je uputio reditelj Šon Bejker.
Na gala otvaranju prisustvovali su članovi svih festivalskih žirija, uključujući Međunarodni žiri, Žiri programa Perspectives, Žiri nagrade za dokumentarni film, Međunarodni žiri za kratki film i Međunarodni žiri programa Generation.
Svečano otvaranje Berlinala:
Ko odlučuje o pobednicima?
Žirijem predsedava slavni reditelj, scenarista i fotograf Vim Venders, a uz njega su i reditelj i producent Min Bahadur Bam, glumica Bae Doona, reditelj i producent Šivendra Sing Dungarpur, reditelj Reinaldo Markus Grin, autorka HIKARI i producentkinja Eva Puščinjska.
Ove godine za nagrade u glavnoj konkurenciji takmiče se 22 filma, a pobednici će biti proglašeni 21. februara u Berlinale Palastu.
Zvezdana lista gostiju
Na crvenom tepihu očekuje se niz velikih imena. Sandra Hiler vraća se sa filmom Rose, dok se Žilijet Binoš, Tom Kortni i mlada zvezda Florens Hant pojavljuju povodom premijere filma Queen at Sea.
Izabel Iper predstavlja istorijsku dramu The Blood Countess, dok Nil Patrik Haris i Bela Remzi dolaze sa filmom Sunny Dancer. Publiku očekuje i ekipa filma Good Luck, Have Fun, Don’t Die – Sem Rokvel, Džuno Templ, Zazi Bicu i Hejli Lu Ričardson.
Nakon uspeha na Sandensu, pažnju privlače i Čening Tejtum i Džema Čen u filmu Josephine, Džon Turturo sa ostvarenjem The Only Living Pickpocket in New York, kao i Itan Hok sa novim filmom The Weight.
Festival traje od 12. do 22. februara, a Berlinale još jednom potvrđuje status jednog od najvažnijih filmskih događaja u svetu.