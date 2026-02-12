Slušaj vest

Sedamdeset šesti Berlinski međunarodni filmski festival danas je svečano otvoren projekcijom filma "No Good Men" nagrađivane avganistanske rediteljke Šarbano Sadat. Svetska premijera održana je u Berlinale Palastu, a uloge u filmu tumače Šahrbano Sadat, Anvar Hašimi, Lijam Huseini, Jasin Negah i Torkan Omari.

Svečano otvaranje i Zlatni medved za Mišel Jeo

Festival je započeo glamuroznom ceremonijom koju su predvodili direktorka festivala Triša Tatl i predsednik žirija Vim Venders. Tokom večeri predstavljen je Međunarodni žiri, a Mišel Jeo uručeno je počasno priznanje Zlatni medved za životno delo. Posvetu joj je uputio reditelj Šon Bejker.

Otvaranje 76. Berlin film festivala Foto: SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Na gala otvaranju prisustvovali su članovi svih festivalskih žirija, uključujući Međunarodni žiri, Žiri programa Perspectives, Žiri nagrade za dokumentarni film, Međunarodni žiri za kratki film i Međunarodni žiri programa Generation.

Svečano otvaranje Berlinala:

1/11 Vidi galeriju Otvaranje 76. Berlin film festivala Foto: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Ko odlučuje o pobednicima?

Žirijem predsedava slavni reditelj, scenarista i fotograf Vim Venders, a uz njega su i reditelj i producent Min Bahadur Bam, glumica Bae Doona, reditelj i producent Šivendra Sing Dungarpur, reditelj Reinaldo Markus Grin, autorka HIKARI i producentkinja Eva Puščinjska.

Ove godine za nagrade u glavnoj konkurenciji takmiče se 22 filma, a pobednici će biti proglašeni 21. februara u Berlinale Palastu.

Zvezdana lista gostiju

Na crvenom tepihu očekuje se niz velikih imena. Sandra Hiler vraća se sa filmom Rose, dok se Žilijet Binoš, Tom Kortni i mlada zvezda Florens Hant pojavljuju povodom premijere filma Queen at Sea.

Izabel Iper predstavlja istorijsku dramu The Blood Countess, dok Nil Patrik Haris i Bela Remzi dolaze sa filmom Sunny Dancer. Publiku očekuje i ekipa filma Good Luck, Have Fun, Don’t Die – Sem Rokvel, Džuno Templ, Zazi Bicu i Hejli Lu Ričardson.

Nakon uspeha na Sandensu, pažnju privlače i Čening Tejtum i Džema Čen u filmu Josephine, Džon Turturo sa ostvarenjem The Only Living Pickpocket in New York, kao i Itan Hok sa novim filmom The Weight.

Festival traje od 12. do 22. februara, a Berlinale još jednom potvrđuje status jednog od najvažnijih filmskih događaja u svetu.