Zaljubljenost pokreće ljude, a čini se da su retke one ljubavi koje žive i posle smrti. Ipak, pevačica Josipa Lisac doživela je jednu takvu, koja je vredna divljenja, a na neki način je postala besmrtna. Josipa Lisac i Karlo Metikoš imali su najsrećniju i najtužniju ljubavnu priču – sreli su se, na prvi pogled zavoleli i nisu se razdvajali dok ih nije rastavio tragični događaj.

Prvi susret

Kako su često opisivali, od prvog trenutka kad su se sreli i pogledali znali da je to ono pravo i da će ostati zajedno zauvek. Sve je počelo 1971. godine. Karlo Metikoš bio je popularni jugoslovenski rok i pop muzičarkoji je svoju karijeru započeo u Francuskoj pod imenom Met Kolins. Pre nego što je upoznao ovu jugoslovensku rok divu putovao je po svetu i gradio veliku karijeru.

Josipa Lisac i Karlo Metikoš

Bio je miljenik žena širom sveta, koje su ludele za njim. Kako su tada pisali mediji bio je na oko 20 veridbi sa groficama, manekenkama, stjuardesama i drugim atraktivnim damama. U to vreme Josipa Lisac bila je na početku svoje karijere koju je krenula da gradi 1968. godine, kada je počela da piše istoriju muzičke scene bivše Jugoslavije.

"Kad sam se vratio u Zagreb, shvatio sam da se muzička scena promenila. Došli su drugi ljudi, grupa je bilo k’o gljiva posle kiše, uopšte nisam znao ko, šta… Ali nekako sam se utopio u tu kolotečinu, imao gaže i jednom otišao u Petrinju, sreo Josipu Lisac, naši pogledi su se sreli - k’o u priči, i od onda se više nismo rastajali," ispričao je jednom prilikom Karlo, pa je opisao:

"Od 1971. godine bio sam oduševljen i njenim pevanjem i načinom na koji se ponašala. Onda sam se do ušiju zaljubio. Iz Petrinje smo autobusom krenuli za Zagreb, seo sam pored nje, ispuštao svoje pozitivne vibracije i tu smo se malo upoznavali. Josipa mi je docnije priznala da je, kao klinka, išla da vidi gde stanujem jer su joj pogrešno rekli da živim u Ulici Moše Pijade. Vozila se tramvajem i gledala u nečiji prozor, misleći da je moj! Prva ploča koju je Josipa u životu kupila bila je ploča Meta Kolinsa! Sudbina," otkrio je on.

"Dnevnik jedne ljubavi"

Svoju ljubav i čiste emocije ovekovečili su albumom "Dnevnik jedne ljubavi" koji su izdali 1973. godine. Muzika koju su stvarali bila je njihov zavet, a "Dnevnik jedne ljubavi" bila je ploča koju su napravili prvenstveno za njih dvoje. Kroz ljubavne pesme koje su se na njoj našle želeli su da izraze svoju snažnu ljubav i na jedinstven način ispričaju svoju ljubavnu pričlu.

Poštovanje

Josipa je pričala kako je njihova ljubav bila tako velika da nikad u besu nisu izgovorili jedno drugom ružnu reč.

"Nikada nismo razgovarali onako monstruozno kako ja danas čujem ljude da razgovaraju. Nikada nismo jedno drugome opsovali ili zalupili vratima. Što smo imali da kažemo, rekli bismo odmah, nismo ostavljali za kasnije. Sve smo rešavali razgovorom. Kad bi neko od nas bio indisponiran ili pod stresom, drugi bi ga dizao, tako smo se izmenjivali i funkcionisali," rekla je pevačica.

Smrt

Josipa Lisac i Karlo Metikoš Foto: Printscreen/Instagram/josipa_lisac

Karlo je preminuo 1991. godine od posledica infarkta. Josipa je teško podnela njegov odlazak, ali ga još nije prebolela, niti se njena ljubav ugasila. Svoju tugu nosi kao znamenje, oživljavajući je zajedno sa ljubavlju u svakom pismu koje mu piše i dalje, svakoj pesmi i na svakom koncertu.

"Ne volim reč "sećanje", jer ja sve naše zajedničke trenutke, slike i stanja nosim u sebi stalno. I ne samo što su oni u meni, ja ih prenosim dalje. A naša ljubav još je tu i njena prisutnost stalno me oplemenjuje," rekla je jednom prilikom Josipa.

Mada su bili životni partneri, Josipa i Karlo se nikad nisu venčali.

"Zato što se u braku gubi identitet, ne bih mogla da podnesem da me iko nazove svojom ženom. Za Karla nikad nisam bila njegova žena, samo Josipa," objasnila je svojevremeno za Story.

