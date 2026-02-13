Slušaj vest

Aleksa Balašević, sin legende domaće muzike Đorđe Balašević, još tokom promocije svog prvog filma Megdan 2024. godine najavio je da će njegov naredni projekat nositi naziv Nevernik. Prema najnovijim objavama, ekipa filma trenutno pregovara o finansiranju, kao i o potencijalnoj saradnji sa velikim svetskim striming platformama.

Film za globalno tržište

"Toranj ostrva kao da se nazire, što znači da smo baš blizu. Velike stvari su pred nama narednih šest meseci, jer ne snimamo film nego snimamo istoriju. Istorija se ovaj put neće stvarati spontano i slučajno već veoma namerno. Do kraja juna imamo pet ključnih sastanaka, sa dva evropska fonda, sa jednim azijskim, i sa dve najveće svetske streaming platforme. "Nevernik" će verovatno biti pre svega film za svetsko tržište, tek onda za regionalno, ali će sasvim sigurno biti nešto što je trenutno najpotrebnije ovom nemirnom Balkanu (svetu)", napisao je Aleksa na svom nalogu.

Uz to, podelio je i fotografiju sa Alešom Pavlinom, producentom iz Slovenije koji je prethodno radio na projektima kao što su Čuvari formule, Područje bez signala i Senke nad Balkanom.

Ljubavna priča sa srećnim završetkom

Prema rečima Alekse Balaševića, Nevernik će biti film inspirisan jednom nesrećnom ljubavnom pričom, ali sa srećnim krajem. Snimanje se planira u Bosni i Hercegovini i Vojvodini, uz mogućnost da deo radnje bude smešten i u Belgiji. Film neće pratiti direktno radnju pesme, ali neki likovi bi mogli biti inspirisani likovima iz nje.

Pesma Nevernik objavljena je 1991. godine na albumu "Marim ja", koji je bio poslednji album koji je Đorđe Balašević snimio sa svojim "jugoslovenskim" bendom, okupljenim iz različitih delova tadašnje SFRJ.

Aleksa Balašević snima film po uzoru na očevu pesmu Foto: Beta/Dragan Gojić, Ana Paunković

Sećanja na "Marim ja"

O albumu i poslednjem zajedničkom koncertu Balašević je pisao: "'Prvi konc posle rata je naš…' To je trebalo da bude šala. Mahnuli smo jedni drugima na kraju promotivnih koncerata "Marim ja", u Srpskom narodnom, juna devedeset i prve. A onda je došla Slovenija, Vukovar, Dubrovnik, Bijeljina, Sarajevo... Više se nismo videli..."

Ovaj filmski projekat najavljuje ne samo adaptaciju pesme u novoj formi, već i pokušaj da Balaševićeva priča dobije svoj prostor u savremenoj kinematografiji.

