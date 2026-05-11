Čuveni srpski reditelj i scenarista Zdravko Šotra rođen je 13. februara 1933. godine. Tokom više nego bogate karijere iza sebe je ostavio preko 120 filmskih i televizijskih naslova, od kojih su najpoznatiji "Zona Zamfirova", "Lajanje na zvezde", "Pljačka Trećeg Rajha", "Ranjeni orao" i mnogi drugi.

Javnosti su, u isti mah, bile posebno zanimljive i njegova životna i ljubavna priča koje su neretko bile nalik filmovima i serijama kakve je snimao.

Odrastao je u rodnim Kozicama kod Stoca, a iako nisu bila laka vremena, detinjstvo je pamtio po lepim stvarima. Iako ih tu niko nije dirao, drugi članovi porodice koji su živeli u Hercegovini nisu bili te sreće.

- Nas još niko ne dira, ali iz Hercegovine stižu zlokobne vesti. Otac ide u Beograd da sazna jesu li tačne. Grupa oko akademika Pere Slijepčevića slala je čoveka u Hercegovinu. On je otuda doneo užasnu istinu - tamo su žive ljude bacali u jame.Što se tiče naše porodice, vesti su gore od najcrnjih slutnji - u jamu je bačeno trideset osam Šotri. U jamu je bačena i naša mila baba Savica.Zajedno s njom bačene su njena kćerka Mileva, unuke Ranka, Sena i Milena.Milena je bila trudna, a u rukama je imala i jednogodišnje dete. Plemeniti stric Danilo i strina Božica odvedeni su blizu Opuzena i vezani žicom bačeni u Neretvu. Moji su tada morali preboleti veliki bol. Otac kao da je predosetio tu nesreću. Da nas nije odveo na Kosovo, i mi bismo završili u jami. Žive ljude bacati u jamu! Jedne na druge! Kakav demonski um može da smisli takav užas, koliko mu je mržnje za to bilo potrebno - opisao je najstrašnije događaje u životu.

Ljubav sa najlepšom ženom Jugoslavije

Ipak, da u njegovom životu nije sve bilo crno potvrđuje i ljubavna priča sa lepom misicom. Poznato je da je njegova velika ljubav bila niko drugi do jedna od najlepših žena svih vremena, Nikica Marinović zbog koje je te davne 1966. godine brujala cela Juga.

Nakon propalog braka sa književnikom Vukom Vučom, u njen život ulazi Šotra, a nije dugo trebalo da između njih plane ljubav koja je kasnije krunisana brakom i rođenjem sina Marka.

Krah braka

Nažalost, njihov brak okončan je 1980. godine, a Šotra je tek kasnije govorio o razlozima zbog kojih se kajao:

"Okolina je na mene bila ljubomorna zbog Nikice. Svašta su mi govorili. Teško je očuvati intimu umetničkog braka, i oni malobrojni koji su uspeli, znači da su imali dovoljno pameti. Ja je nisam imao, i zbog toga mi je jako žao", rekao je jednom prilikom.

Nakon razvoda, Nikica se povukla iz javnosti i posvetila sebi. Imala je mali butik u Knez Mihailovoj ulici koji je bio vrlo posećen — mnogi su dolazili samo da bi je videli.

Prokletstvo lepote

Podsetimo, Nikica je važila za oličenje jugoslovenske elegancije i gracioznosti. Izabrana je za Mis Hrvatske, a potom i za Mis Jugoslavije, što ju je odvelo u London na svetsko takmičenje. Među 51 učesnicom, osvojila je drugo mesto, odmah iza Reite Farie iz Indije.

Jugoslavija je tih dana brujala — mnogi su smatrali da je Nikica bila najlepša i da joj je nepravedno izmakla kruna. No, Nikica je pokazala zrelost: odbila je filmske uloge, izjavivši da "nije sve za svakoga", i poželela da vodi običan život.

Nažalost, običan život joj nije dat. Mediji su je tražili, pozivali na događaje, a ona je sve to nastojala da izbegne. Radila je kao modna kreatorka i sarađivala sa ženskim časopisima, ali je u sebi nosila sve dublju tugu.

Tragičan kraj

Vremenom se Nikica sve više povlačila u sebe. Pojavljivali su se navodi da je patila od depresije, kao i da je izgubila kontakt sa porodicom, a onda su stigle potresne vesti - 2008. godine osvanuo je naslov da je navodno preminula od prekomerne doze tableta. Imala je 61 godinu i iza sebe nije ostavila ni pismo, ni oproštajnu poruku.

