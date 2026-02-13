Slušaj vest

Bio je sinonim za dostojanstvo pred kamerama i profesionalizam koji se ne uči iz knjiga. Mića Orlović ostao je upamćen kao jedan od najznačajnijih voditelja u istoriji srpske televizije, a mnogima koji su kročili u svet novinarstva bio je i ostao uzor.

Doajen domaće televizije preminuo je 13. februara 2013. godine u Beogradu, u 78. godini života. Iza sebe je ostavio bogatu karijeru, ali i priču o poslednjim danima koji su dirnuli sve koji su ga poznavali.

Mića Orlović Foto: Printscreen/Youtube

Moždani udar i poslednji dani u domu

Nakon što je doživeo moždani udar, Mića je lečen u bolnici, a potom je, zbog vrhunske nege, smešten u dom za stara lica u Beogradu.

Vlasnica doma ispričala je da je i u najtežim trenucima zadržao gospodstvo po kojem je bio poznat.

– Umeo je tiho da kaže: „Šta me je ovo snašlo?“, ali bi već sledećeg trenutka započeo razgovor sa nekim od novih poznanika. Neprestano je gledao televiziju – najviše sport i crtane filmove. Govorio mi je da život zatvara krug, jer na početku i na kraju čovek uživa u crtanim filmovima. Tada sam shvatila da je svestan da se bliži kraj i još više sam mu se divila – ispričala je ona.

Posebno je istakla njegovu veliku ljubav prema supruzi Dari.

Mića Orlović Foto: Printscreen

– Daru dobro poznajem. Ona je želela da Mića dođe kod nas jer je znala da će imati najbolju moguću negu. Svakodnevno ga je posećivala, a on je stalno pominjao njeno ime. Život piše neverovatne scenarije. Nikada nisam mogla da zamislim da će čovek za kog sam kao devojka govorila da je „opasan dasa“ poslednje dane provesti upravo u mom domu – rekla je.

„E, dosta je bilo“ – poslednje reči

Glavna sestra doma, Gordana Perić, otkrila je kako su izgledali njegovi poslednji trenuci.

– Bilo je tačno 14 časova. Pogledao me je, blago se nasmešio i rekao: „E, dosta je bilo.“ Okrenuo se na drugu stranu kreveta i mirno zaspao – zauvek – ispričala je.

Bogata karijera i život ispunjen uspesima

Mića Orlović Foto: Printskrin Jutjub

Mića Orlović rođen je u Valjevu, deo detinjstva proveo je i u Prištini. Završio je Valjevsku gimnaziju i Filološki fakultet u Beogradu. Dva puta se ženio i imao ćerku.

Tokom studentskih dana bio je standardni reprezentativac studentske košarkaške selekcije Jugoslavije.Profesionalno se novinarstvom bavio od 1956. do 1967. godine.

Njegova karijera impresivna je i po brojkama: napisao je više od 170 reportaža, uradio 300 intervjua, preko 200 televizijskih reportaža, 80 radio-emisija i čak 1.300 TV emisija.

Glumio je u 17 domaćih i stranih filmova, zbog čega su ga prozvali „jugoslovenski Džon Vejn“. Učestvovao je i u realizaciji kvizova „Ginis“ i „Istorija srpskog naroda“.

