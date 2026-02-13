Slušaj vest

Šta se sve dešava kada zet dolazi da upozna oca svoje devojke, kome je najviše neprijatno i ko ima najveću tremu - glavni je zaplet nove domaće filmske priče "Sportsko srce", pod rediteljskom palicom Milana Karadžića.

Ovaj film donosi nam priču o mladoj devojci Maji (Nina Nešković), koja se nakon života u inostranstvu vraća u Srbiju i odlučuje da svog verenika Pavla (Nikola Šurbanović) upozna sa ocem Macurom (Milutin Mima Karadžić).

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Sportsko srce":

Susret dva potpuno različita sveta - tradicionalnog i urbanog, pretvara se u niz duhovitih, emotivnih i neočekivanih situacija, dok film paralelno osvetljava i složen odnos Pavla i njegove majke Stanislave (Nataša Ninković).

Premijera

Svečana beogradska premijera je zakazana za 10. mart u Plavoj dvorani Sava centra, dok su karte od danas dostupne na svim Tickets prodajnim mestima, blagajni Sava centra i online. Publika može da zaviri u atmosferu ove emotivne komedije kroz upravo objavljeni trejler:

Scenario nastao iz pera Đorđa Milosavljevića, na filmsko platno prenela je fenomenalna glumačka postava koju čine Milutin Mima Karadžić, Nina Nešković, Nela Mihajlović, Aleksandar Đurica, Nikola Šurbanović, Nataša Ninković i mnogi drugi. Pored reditelja Milana Karadžića, autorski tim čine direktor fotografije Bojana Andrić, kompozitor Vladimir Petričević, producent Dragan Đurković, dok producentska kuća Vision Team stoji iza ovog filmskog ostvarenja.

Nakon beogradske premijere, film "Sportsko srce" će se od 12. marta naći u bioskopima širom zemlje, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

