Slušaj vest

Ljiljana Pavić, srpska scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića, preminula je u 91. godini života. Od njen se emotivnim rečima oprostio Žarko Jokanović.

"Danas nas je napustila naša Ljiilja Pavić. Scenaristkinja koja je sa svojim suprugom Sinišom Pavićem napisala najlepše i najvoljenije srpske serije, upisane u trajno kulturno dobro ove zemlje. I nežna i suptilna pesnikinja, koja je za te serije napisala najlepše balade, koje im daju dušu. naša neponovljiva Ljilja... Hvala vam za predivno prijateljstvo, ljubav i dobrotu koji ste nam darivali... sada, u nekim novim prostranstvima, sa vašim Sinišom, u nekoj zvezdanoj topolskoj 18, smišljajte nove priče i pišite nove pesme... a mi ćemo se sećati, tugovati i voleti vas. zauvek... Vaš Žarko."

Ne propustiteKulturaNjeno napuštanje "Srećnih ljudi" Siniši Paviću je bio težak udarac: Ovo je pravi razlog zašto je Tanja Bošković otišla
tanja-boskovic.jpg
KulturaDecenijama gledamo pogrešan kraj serije "Porodično blago": Evo kako se zapravo završava priča porodice Gavrilović
porodicno-blago.jpg
KulturaOni su odbili da igraju u "Boljem životu": Poznata pevačica odustala zbog jednog razloga, a uloga Violete Popadić bila je ponuđena Hrvatici
Serija Bolji život
KulturaMihailo Vukobratović je ovako govorio o čuvenim serijama koje je snimao: Mnogi ovo nisu znali o seriji "Bolji život"
mihajlo-vukobratovic-foto-prva-3 copy.jpg

 Bonus video:

Siniša Pavić sahranjen uz pesmu A sad adio Izvor: Kurir