Ljiljana Pavić, srpska scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića, preminula je u 91. godini.

Ljiljana je zajedno sa svojim suprugom, legendarnim Sinišom Pavićem, godinama stvarala najgledanije domaće serije svih vremena. Ne samo da su ostvarenja poput "Vrućeg vetra", "Boljeg života", "Srećnih ljudi", "Porodičnog blaga" i mnogih drugih, ostavila neizbrisiv trag u srpskoj kinematografiji, već je i muzika iz ovih serija uspela da i dan-danas živi.

Ljiljana Pavić

Jedna od numera iz kultnih serija koje su zajedno stvorili Siniša i Ljiljana Pavić je i čuvena "Topolska 18", koju je otpevala Snežana Savić, a koja je lajtmotiv kultnih "Srećnih ljudi".

Pesma "Topolska 18" pratila je televizijsku ljubavnu priču Maline Vojvodić, koju je igrala Snežana Savić, i Feđe Zečevića, kog je glumio Aljoša Vučković.

Glumica i pevačica svojevremeno je otkrila da je svaki put iznova preplave emocije kada je čuje.

"Topolska 18" ne samo da je obeležila glumicu, ona je ostala urezana u sećanju i mnogobrojnoj publici koja i dan-danas s posebnim žarom gleda reprize "Srećnih ljudi".

Ono što su se mnogi pitali više od dvadeset godina jeste značaj ove pesme, a bilo je i nedoumica da li je ta pesma zasnovana na istinitom događaju ili je taj naziv ulice bio inspirativan po nekog. I, zašto baš Topolska 18?

Snežana Savić je jednom prilikom otkrila šta se krije iza svega toga i rešila misteriju.

- Ljiljana Pavić je živela u toj ulici tokom studentskih dana – rekla je Savić jednom prilikom.

O periodu života Ljiljane Pavić na ovoj adresi svojevremeno je za Kurir govorila i žiteljka Topolske.

- Ljiljana je živela u stanu u podrumu koji su vlasnici u to vreme izdavali. Kako mi je majka pričala, Sinišina supruga je u to vreme bila vredna i veoma pametna žena, o raskošnoj lepoti da vam i ne pričam. Kaže se podrum, jer ova zgrada ima samo tri sprata, a ona je živela u tom delu, ali to je bio lep i čist, uređen prostor. I kao u pesmi - jedna soba, jedan krevet i jedna čaša, a toliko su nas zadužili - ispričala je komšinica.

Podsetimo, Ljiljana Pavić bila je supruga scenariste "Srećnih ljudi" Siniše Pavića i njegov pomoćnik u pisanju scenarija.

Ovo nije jedina pesma koju je uradila za njihove serije, već i recimo naslovnu numeru "Srećnih ljudi" koju izvode Ekstra Nena i Boba Stefanović, potom "Srce porodično" u izvedbi Željka Samardžića i neprikosnoveni "Ja hoću život" koju peva Dado Topić za seriju "Bolji život".

Tekst pesme "Topolska 18"

Noćas zvone neki sitni sati

Izgubljeni lutaju mi snovi

Svi živimo neki život novi

A molimo stari da se vrati

Refren:

Topolska 18, soba podstanara

Njena vrata samo sećanje otvara

"Topolska 18", na vratima piše

Na staroj adresi mene nema više

Noćas sijaju one iste zvezde

Što sjale su i za ljubav našu

Kad imali smo samo jednu sobu

Jedan krevet i jednu čašu

Refren:

Topolska 18, soba podstanara

Njena vrata samo sećanje otvara

"Topolska 18", na vratima piše

Na staroj adresi mene nema više

