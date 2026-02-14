Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković svečano je u Narodnom muzeju Srbije otvorio izložbu „Pioniri realizma: slikar Miloš Tenković (1849-1891)”priređenu povodom praznika Sretenje i Dana državnosti Srbije.

Tom prilikom Selaković je posebno naglasio ulogu ove ustanove kulture koji je, među prvima, institucionalno prepoznao vrednost Tenkovićevog dela te otkupom umetnikove zaostavštine sačuvao opus koji danas predstavlja osnovu za naučno proučavanje i vrednovanje Tenkovićevog stvaralaštva.

Foto: R.Z./ATAImages

„Otvarajući izložbu ovde u Narodnom muzeju Srbije simbolično zatvaramo jedan istorijski krug od prvog priznanja do potpune rehabilitacije i integralne naučne valorizacije njegovog dela. Idući u susret proslavi Dana državnosti Srbije, Sretenja mi na određeni način izložbom u Narodnom muzeju Srbije ispravljamo grešku kada nijedna ustanova u Srbiji nije obeležila 175. godišnjicu od rođenja Miloša Tenkovića“, rekao je ministar Selaković.

Podsećajući da je reč o prvoj integralnoj izložbi dela Miloša Tenkovića, ministar je ukazao da je jedan od začetnika realizma u srpskom slikarstvu umetnik čiji je značaj za razvoj nacionalne likovne scene nemerljiv iako.

Foto: R.Z./ATAImages

„Izložba, zahvaljujući naučno utemeljenoj koncepciji autora Petra Petrovića, muzejskog savetnika, prvi put pred stručnom i širom javnošću o predstavlja crteže i slikarske radove Miloša Tenkovića omogućavajući da se njegov opus sagleda kao jedinstvena i dosledna umetnička celina“, pojasnio je Selaković.



Ministar je podsetio da se Tenković školovao u Minhenu, u okviru čuvene akademske škole realizma i ukazao na izuzetnu crtačku disciplinu, sigurnost u modelovanju forme i osećaj za kompoziciju koji ga svrstavaju među značajne predstavnike srpskog realističkog slikarstva 19. veka.

