Film nominovan za ovogodišnjeg Oskara za najbolji strani film "Glas Hind Radžab", tunišanske autorke Kauter ben Hanije, premijerno će biti prikazan 25. februara u Sava centra u okviru manifestacije Fest intro. Svetsku premijeru imao je u septembru prošle godine u Veneciji, gde je nagrađen Srebrnim lavom, i od tada se nametnuo kao jedan od najpotresnijih filmova današnjice.

Zasnovan je na autentičnim snimcima razgovora između šestogodišnje Hind Radžab, koja je, zarobljena u automobilu pod izraelskom vatrom u Gazi, kao jedina preživela, preklinjala za pomoć radnike Crvenog polumeseca da je spasu. Dok su pokušavali da je zadrže na vezi, činili su sve što je u njihovoj moći da do nje stigne vozilo hitne pomoći.

Rediteljka Kauter ben Hanija saznala je za priču o Hind dok je pripremala snimanje sasvim drugog filma.

- Onog trenutka kad sam čula njen glas, nešto se u meni pomerilo. Osetila sam snažan talas bespomoćnosti i tuge. Kao da se svet blago pomerio od svoje ose. Hindin glas je u tom trenutku postao nešto više od očajničkog vapaja jednog deteta. Delovao je kao sam glas Gaze, čiji poziv u pomoć odlazi u prazninu, suočen s ravnodušnošću i tišinom. Bila je to bolno stvarna metafora: vapaj za spas koji je svet mogao da čuje, ali na koji niko nije bio spreman ili sposoban da odgovori - izjavila je rediteljka.

Ona se okrenula jedinom alatu koji je poznavala - filmu - ne da bi išta objašnjavala ili analizirala, već da bi sačuvala jedan glas, oduprla se amneziji i odala počast jednom trenutku koji svet nikada ne bi smeo da zaboravi.

Kauter ben Hanija (48) završila je filmske studije u Tunisu i Parizu i neprestano istražuje granice između igranog i dokumentarnog filma. Njena prethodna ostvarenja "Čovek koji je prodao svoju kožu" (2020) i "Četiri ćerke" (2023) nagrađivana su u Veneciji u Kanu i oba su nominovana za Oskara; prvi za najbolji strani, a drugi za najbolji dokumentarni film.

Inspiraciju za "Glas Hind Radžab" pronašla je u filmovima "Uvećanje" Brajana de Palme, "Prisluškivanje" Frensisa Forda Kopole i "Krivica" Gustava Molera.

Film su, u svojstvu izvršnih producenata, podržali i Bred Pit, Hoakin Finiks, Runi Mara, Džonatan Glejzer i Alfonso Kuaron.

Pedro Almodovar izjavio je da mu je ovo jedan od omiljenih filmova prošle godine. Na premijeri u Veneciji film je pozdravljen rekordnim ovacijama od 23 minuta, a u San Sebastijanu je osvojio Nagradu publike.

Širom sveta "Glas Hind Radžab" ostavlja snažan utisak na gledaoce. Kritičari ga hvale gotovo jednoglasno, ocenjujući ga kao "najvažniji" i "najpotrebniji" film decenije.



- Ovo nije samo film o kom ćete još dugo razmišljati, ovo je film s kojim ćete živeti - poručuju.