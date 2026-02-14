Sve o filmu "Glas Hind Radžab", koji je rasplakao ceo svet: U Veneciji je pozdravljen rekordnim ovacijama od 23 minuta
Film nominovan za ovogodišnjeg Oskara za najbolji strani film "Glas Hind Radžab", tunišanske autorke Kauter ben Hanije, premijerno će biti prikazan 25. februara u Sava centra u okviru manifestacije Fest intro. Svetsku premijeru imao je u septembru prošle godine u Veneciji, gde je nagrađen Srebrnim lavom, i od tada se nametnuo kao jedan od najpotresnijih filmova današnjice.
Zasnovan je na autentičnim snimcima razgovora između šestogodišnje Hind Radžab, koja je, zarobljena u automobilu pod izraelskom vatrom u Gazi, kao jedina preživela, preklinjala za pomoć radnike Crvenog polumeseca da je spasu. Dok su pokušavali da je zadrže na vezi, činili su sve što je u njihovoj moći da do nje stigne vozilo hitne pomoći.
Rediteljka Kauter ben Hanija saznala je za priču o Hind dok je pripremala snimanje sasvim drugog filma.
- Onog trenutka kad sam čula njen glas, nešto se u meni pomerilo. Osetila sam snažan talas bespomoćnosti i tuge. Kao da se svet blago pomerio od svoje ose. Hindin glas je u tom trenutku postao nešto više od očajničkog vapaja jednog deteta. Delovao je kao sam glas Gaze, čiji poziv u pomoć odlazi u prazninu, suočen s ravnodušnošću i tišinom. Bila je to bolno stvarna metafora: vapaj za spas koji je svet mogao da čuje, ali na koji niko nije bio spreman ili sposoban da odgovori - izjavila je rediteljka.
Ona se okrenula jedinom alatu koji je poznavala - filmu - ne da bi išta objašnjavala ili analizirala, već da bi sačuvala jedan glas, oduprla se amneziji i odala počast jednom trenutku koji svet nikada ne bi smeo da zaboravi.
Kauter ben Hanija (48) završila je filmske studije u Tunisu i Parizu i neprestano istražuje granice između igranog i dokumentarnog filma. Njena prethodna ostvarenja "Čovek koji je prodao svoju kožu" (2020) i "Četiri ćerke" (2023) nagrađivana su u Veneciji u Kanu i oba su nominovana za Oskara; prvi za najbolji strani, a drugi za najbolji dokumentarni film.
Inspiraciju za "Glas Hind Radžab" pronašla je u filmovima "Uvećanje" Brajana de Palme, "Prisluškivanje" Frensisa Forda Kopole i "Krivica" Gustava Molera.
Film su, u svojstvu izvršnih producenata, podržali i Bred Pit, Hoakin Finiks, Runi Mara, Džonatan Glejzer i Alfonso Kuaron.
Pedro Almodovar izjavio je da mu je ovo jedan od omiljenih filmova prošle godine. Na premijeri u Veneciji film je pozdravljen rekordnim ovacijama od 23 minuta, a u San Sebastijanu je osvojio Nagradu publike.
Širom sveta "Glas Hind Radžab" ostavlja snažan utisak na gledaoce. Kritičari ga hvale gotovo jednoglasno, ocenjujući ga kao "najvažniji" i "najpotrebniji" film decenije.
- Ovo nije samo film o kom ćete još dugo razmišljati, ovo je film s kojim ćete živeti - poručuju.