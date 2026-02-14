Slušaj vest

Novi film rediteljke Emerald Fenel, "Orkanski visovi", od pre par dana se prikazuje u bioskopim, a prati ga jedna od najprovokativnijih marketinških kampanja poslednjih godina. Iako se najavljivao kao još provokativniji od njenog prethodnog hita "Saltburn", mnoge je iznenadila činjenica da u filmu, s Margo Robi i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama, uopšte nema golotinje.

Rediteljka: Trik je u tome da ljudi misle da su videli više nego što jesu

Gostujući u podkastu "Happy Sad Confused" Džoša Horovica, Fenel je objasnila zašto u "Orkanskim visovima" nije bilo potrebe za scenama golotinje. Glumica i rediteljka je istakla da scene seksa posmatra "isto kao i sve druge".

"Scene seksa su zapravo romantične scene, ili scene o moći, ili scene o besu... ne razlikuju se od drugih. U njima posmatrate dinamiku moći, nikada se ne radi o onome o čemu se naizgled radi", pojasnila je.

Podsetila je da, iako se o "Saltburn-u" mnogo govorilo zbog pomeranja granica, ni taj film zapravo nije bio toliko eksplicitan. Navela je kako se golotinja u tom filmu pojavljuje samo kada je lik sam, dok u scenama seksa nema nagosti.

"Najerotičnija scena u 'Saltburn-u' je ona između muškarca i kade. Stoga, kada govorimo o eksplicitnosti, to je zanimljivo jer je nešto eksplicitno zbog onoga što mi o tome mislimo", rekla je Fenel.

"Filmovi uz koje sam odrastala bili su zaista eksplicitni u načinu na koji su koristili tela, pogotovo ženska, jer su često prikazivali golotinju i seks bez ikakvog opravdanog razloga", dodala je. "Mislim da je trik za mene uvek u tome da navedem ljude da pomisle kako su videli više nego što zaista jesu."

Nekima se erotičnost filma sviđa, drugima je bezveze

Predviđa se da će film ostvariti ogroman finansijski uspeh, s očekivanom zaradom od 50 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja u Sjedinjenim Državama.

Kritike su, međutim, podeljene. Na stranici Rotten Tomatoes film trenutno ima ocenu od 65% na osnovu 178 recenzija.

Među pozitivnim kritikama ističe se ona Niki Gemel za "The Australian", koja je filmu dala pet zvezdica i napisala da je "'Orkanske visove' udahnula svojim preponama". Dodala je: "Film je toliko zaigrano moćan da utroba može da vam se rastopi dok ga gledate."

S druge strane, Piter Bredšo iz "The Guardian-a" bio je oštar, ocenivši film dvema zvezdicama. Nazvao ga je "kvazi-erotičnim i pseudo-romantičnim", te "klupskom večeri lažnih emocija".

