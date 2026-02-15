Slušaj vest

Eros Ramacoti, jedan od najznačajnijih italijanskih kantautora i izvođača poslednjih decenija, vraća se u Beograd 26. aprila u okviru svetske turneje "Una storia importante". Ramacoti je tokom četiri decenije u muzici prodao više od 80 miliona albuma, dok su njegove pesme ostvarile milijarde strimova širom sveta - od ranih hitova kao što su "Una storia importante" i "Adesso tu" iz osamdesetih i devedesetih, preko emotivnih himni "Cose della vita", "Piu bella cosa" i "Se bastasse una canzone", do savremenih izdanja, koja ga i danas drže na radijskim listama. Poznat je po spoju popa i romantičnih balada, emotivnoj interpretaciji i autorskom pečatu, koji njegove pesme čini prepoznatljivim i dugovečnim. Tokom više od tri decenije punio je najveće svetske arene, a za publiku u Beogradskoj areni spremio je pravi spektakl. Popularni umetnik u razgovoru za Kurir otkriva detalje koncerta u Areni u organizaciji "Skaj mjuzika" (Skymusic).

Posle toliko godina i stotina koncerata širom sveta, šta za vas danas znači povratak u Beograd i susret sa publikom koja vas prati decenijama?

- Povratak u Beograd je kao pronalaženje dela moje istorije. Osećam jaku vezu sa Srbijom, jednu od onih koje se grade vremenom, a osećaj da je publika i dalje tu, posle toliko godina, čini da se svaki put tu osećam kao da sam na pravom mestu.

Ako biste morali da opišete predstojeći beogradski koncert u jednoj rečenici, koja bi to rečenica bila?

- Koncert koji kroz muziku priča moju priču, sačinjenu od pesama, deljenja, sećanja i uvek novih emocija.

Kako gledate na današnju muzičku industriju, u kojoj pesme često imaju kratak vek trajanja, dok vaši hitovi nastavljaju da traju decenijama? Tokom karijere sarađivali ste sa umetnicima različitih generacija i žanrova. Šta vas danas najviše privlači u muzičkoj saradnji?

- Verujem da se danas muzička industrija kreće mnogo brže, mnogo je otvorenija, i to svakako nudi mnoge mogućnosti. Pored promena, verujem da muzika nastavlja da živi kroz vreme kada dolazi iz nečeg iskrenog i uspeva da stvori snažnu vezu sa onima koji je slušaju. To je takođe ono što tražim u saradnji s drugim umetnicima: čvrsto verujem u dijalog, u razmenu između generacija i u različite jezike. Uživam u otkrivanju drugih muzičkih svetova i njihovom transformisanju u nešto autentično, a da pritom ne izgubim svoj identitet.

Vaš glas je odmah prepoznatljiv. Da li ga doživljavate kao dar, odgovornost ili ponekad čak i kao teret?

- Doživljavam ga uglavnom kao dar, ali i kao odgovornost prema publici, jer je, na kraju, to kao moj potpis, moj način komunikacije.

Slava vam je rano došla. Gledajući unazad, šta vam je uspeh dao?

- Dao mi je priliku da svoju strast pretvorim u posao, da to bude moj život. Naterao me je da rastem, putujem, upoznajem svet i, pre svega, stvorim duboku i trajnu vezu sa publikom.

Šta, ako išta, još uvek čini Erosa Ramacotija nervoznim pre nego što izađe na scenu?

- Uvek postoji malo anksioznosti, ali ima i puno adrenalina i fokusa. Međutim, čim izađem na scenu, sve se topi, i zahvaljujući toplini publike, odmah se osećam kao kod kuće i udobno i dajem sve od sebe.

Nakon svih albuma, turneja i aplauza, šta se još uvek nadate da će ljudi osećati kada napuste jedan od vaših koncerata?