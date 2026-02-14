Za samo nekoliko sati, rasprodata je cela sala Srpskog narodnog pozorišta za premijeru baleta „Žizela“ u koreografiji Aleksandra Antonijevića. U glavnim ulogama, na poziv Aje Jung direktorke Baleta, nastupaju Marijanela Nunjez i Patricio Reve, prvaci londonskog Kraljevskog baleta, a predstava se izvodi 28. marta. Nezapamćeno interesovanje, učinilo je da se od juče u poslepodnevnim časovima kada je počela prodaja ulaznica, do zatvaranja blagajne – više od 1000 ulaznica bukvalno razgrabi.